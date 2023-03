Neue Bayern-Verträge: Müller muss geduldig sein

IMAGO/Mladen Lackovic

Thomas Müller soll beim FC Bayern verlängern - allerdings ganz in Ruhe

Die Liste der auslaufenden Verträge mit Enddatum 'Sommer 2024' beim FC Bayern ist lang. Gleich acht Spieler haben ein Arbeitspapier, das Mitte nächsten Jahres endet. Nun wurde enthüllt, wie die sportliche Leitung des deutschen Fußball-Rekordmeisters mit dem Oktett plant und welche Stars sich vorerst hinten anstellen müssen.

In den nächsten Wochen und Monaten kommt viel Arbeit auf Vorstand Oliver Kahn und Sportchef Hasan Salihamidzic sowie auf Cheftrainer Julian Nagelsmann zu. Die Verantwortlichen des FC Bayern müssen mit gleich acht Spielern über die weitere Zukunft sprechen. Einerseits soll der Kader von Bankdrückern oder perspektivlosen Spielern bereinigt werden, andererseits sollen aber auch ablösefreie Abgänge von Leistungsträgern - wie der von David Alaba im Sommer 2021 - künftig vermieden werden. Der "kicker" hat nun erfahren, wie genau die Planungen aussehen:

Am einfachsten ist die Lage bei Bouna Sarr. Der Verteidiger hat keinerlei Perspektive mehr in München, sollte bereits in den letzten Transferperioden verkauft werden. Sarr darf und soll im Sommer gehen.

Auch die Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting ist geklärt. Der Stürmer verlängerte seinen Vertrag gerade erst bis Sommer 2024. Mit ihm wird es im Fall der Fälle erst zum Ende des Jahres Gespräche über eine weitere Ausdehnung geben.

Was den derzeit verletzten Lucas Hernández angeht, ist offenbar in Kürze eine Einigung zu erwarten. Der immer wieder aufgrund seiner damaligen Ablöse als 80-Millionen-Mann betitelte Abwehrspieler wird laut dem Bericht zeitnah verlängern.

Komplizierter ist die Lage bei Benjamin Pavard. Der Franzose deutete vor der WM an, sich umorientieren zu wollen. Offenbar hat aber ein Umdenken stattgefunden, weil der Innenverteidiger öfter in der Abwehrmitte - seiner Lieblingsposition - ran darf und nicht mehr auf die Außen ausweichen muss. Erste "lose Unterhaltungen" soll es bereits mit den FCB-Bossen gegeben haben. Gibt Pavard das Signal, dass er glücklich ist in München, soll er bleiben.

FC Bayern: Thomas Müller braucht noch Geduld

Bis die Pavard-Situation geklärt ist, muss sich Thomas Müller dem Bericht nach noch gedulden. Erst sollen die Gespräche mit dem eben genannten Abwehrmann sowie mit Hernández abgeschlossen sein, bevor Müllers Situation auf den Tisch kommt. Das Bayern-Urgestein hatte in der letzten Zeit immer wieder angedeutet, sich ein Ende seiner Karriere auch bei einem anderen Klub vorstellen zu können. Genauso realistisch ist aber ein Verbleib in München bis 2025. So oder so: Bis es konkreter wird, dürfte noch etwas Zeit vergehen.

Auch bei Manuel Neuer gibt es erst spät(er) Gewissheit, nämlich dann, wenn klar ist, wie es um den Gesundheitszustand des Torhüters bestellt ist. Nach seinem schweren Ski-Unfall mit doppeltem Unterschenkelbruch befindet sich der DFB-Keeper derzeit in der Reha und macht gute Fortschritte. Nach der Sommervorbereitung dürfte deutlich mehr Klarheit herrschen.

Bei Ersatzmann Sven Ulreich - sobald Neuer zurückkehrt "nur noch" dritter Torwart hinter Yann Sommer und dem DFB-Torhüter - herrscht laut "kicker" keine Eile in der Vertragsfrage. Der 34-jährige Ulreich gilt ohnehin als genügsam.

Letzter im Bunde der acht Spieler, deren Verträge 2024 auslaufen, ist Nachwuchs-Torhüter Johannes Schenk. Zu ihm hatte das Fachmagazin keine Info parat. Schenk kommt allerdings - wenn er nicht als Ersatz beim Profi-Team ist - regelmäßig in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Gut möglich, dass die Münchner mit dem 20-Jährigen zeitnah verlängern.