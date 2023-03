Gladbach und Eintracht Frankfurt droht Rückschlag

IMAGO/UWE KRAFT

Gehen Gladbach und Eintracht Frankfurt bei Dawid Kownacki (v.) leer aus?

Rückschlag auf dem Transfermarkt? Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt müssen sich bei ihrer Suchen nach Verstärkung für die Offensive wohl umorientieren.

Wie der "kicker" berichtet, gehen die Gladbacher und die Hessen im Werben um Dawid Kownacki von Fortuna Düsseldorf wohl leer aus. Stattdessen soll der 26 Jahre alte polnischen Torjäger mit einem Wechsel zu Union Berlin liebäugeln.

Die Köpenicker seien in dem Poker "in der Pole Position", schreibt das Fachmagazin. Locken soll Kownacki demnach vor allem die guten Aussichten des Tabellenvierten der Bundesliga auf eine erneute Teilnahme am internationalen Wettbewerb.

Unlängst hatte "Sky" neben Union auch Gladbach und die Eintracht mit Kownacki in Verbindung gebracht. Als weitere Interessenten gelten der SC Freiburg sowie der FSV Mainz 05.

Der "kicker" vermeldet zudem mehrere konkrete Offerten aus der englischen Premier League sowie der italienischen Serie A.

Von der Insel gab es angeblich schon im Januar ein Angebot für Kownacki. Der FC Brentford war "Sky" zufolge bereit, zwei Millionen Euro nach Düsseldorf zu überweisen. Die Fortuna lehnte jedoch ab.

Transfer-Ziel von Gladbach und Eintracht Frankfurt ablösefrei zu haben

Dass Kownacki aufgrund seines auslaufenden Vertrags im Sommer ablösefrei ist, macht ihn für die zahlreichen Bewerber um seine Dienste nun umso attraktiver.

Düsseldorf hatte den Angreifer im Januar 2019 zunächst von Sampdoria Genua ausgeliehen und ihn ein Jahr später dann für die vereinsinterne Rekordablöse von 6,75 Millionen Euro fest verpflichtet.

Von einer knapp halbjährigen Leihe zu seinem Heimatverein Lech Posen kam Kownacki im vergangenen Sommer dann gestärkt zurück. Aktuell steht er bei zwölf Treffern und sieben Vorlagen in 25 Pflichtspielen 2022/2023.

Insgesamt absolvierte Kownacki im Fortuna-Trikot inzwischen wettbewerbsübergreifend 92 Partien. 24 Mal traf er selbst, 14 Tore legte er für seine Mitspieler auf.