Neue Details zum Windhorst-Aus bei Hertha BSC

IMAGO/Fotostand / Taeger

Bei den Fans von Hertha BSC hatte Lars Windhorst einen schweren Stand

Am Montag präsentierte Hertha BSC mit 777 Partners den neuen Investor des Klubs aus der Hauptstadt. Das Unternehmen übernahm alle Anteile, die zuvor der deutsche Unternehmer Lars Windhorst unterhielt. Zu dessen Ausscheiden aus dem Verein sind nun neue Details durchgesickert.

Nach rund dreieinhalb Jahren beendete Hertha BSC am Montag das Kapitel Lars Windhorst endgültig. Der 46-Jährige besaß am Ende seiner Zeit als Investor der Alten Dame 66,6 Prozent der Anteile und investierte weit über 300 Millionen Euro in den Klub.

Der Erfolg blieb jedoch aus. Im Oktober hatte der millionenschwere Investor dann seinen Rückzug verkündet, nachdem sich der Verdacht erhärtete, Windhorst habe Spionage gegen den damaligen Hertha-Präsidenten Werner angeordnet.

Der Verkauf der Anteile an die Investment Group 777 Partners wurde nach einem langen Hin und Her erst am Montag offiziell beschlossen. Rund 120 Millionen Euro soll Windhorst von dem neuen Investor erhalten haben, der nun knapp 80 Prozent der Anteile an dem Bundesligisten hält.

Hertha BSC: Windhorst kündigt Mitgliedschaft

Damit ist das Ende der Geschäftsbeziehung zwischen dem gebürtigen Ostwestfalen und Hertha BSC offiziell beendet. Doch auch als Privatperson ist Windhorst nicht länger Teil des Traditionsklubs aus Berlin. Laut Informationen der "Bild" ist der langjährige Investor kein Mitglied im Verein mehr.

Auf Nachfrage der Boulevardzeitung bestätigten die Berliner, dass "bei Hertha BSC ein Schreiben mit der Kündigung der Mitgliedschaft des Vereinsmitglieds Lars Windhorst eingegangen" sei.

Damit entging Windhorst offenbar nur knapp einem Vereinsausschlussverfahren. Dieses wollten die Hertha-Bosse offenbar bereits vor drei Monaten einleiten. Nur um die Übernahme durch 777 Partners nicht zu gefährden, wurde auf die Einleitung eines solchen Prozesses verzichtet. Durch den freiwilligen Austritt ist ein solches Verfahren aber nun sowieso nicht mehr von Nöten.