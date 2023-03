Diese Hammer-Lose drohen dem FC Bayern

IMAGO

Gegen wen muss Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern in der Champions League ran?

Wenn am Freitagmittag in Nyon das Viertelfinale der Champions League ausgelost wird, dann schauen nicht nur die Fans, sondern auch die Verantwortlichen des FC Bayern ganz genau hin. Der letzte verbleibende deutsche Teilnehmer darf sich auf hochkarätige Gegner freuen, von denen einige gar als Hammer-Los bezeichnet werden dürfen.

Die Auslosung des Viertelfinals der Champions League steht vor der Tür. Am Freitagmittag (ab 12 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) befindet sich nach dem klaren Achtelfinal-Erfolg gegen Paris Saint-Germain in Nyon auch die Los-Kugel des FC Bayern im Topf für die nächste Runde. Am 11./12. April und 18./19. April wird gespielt, doch gegen wen müssen die Münchner ran?

Anders als noch im Achtelfinale kann jedes Team auf jeden Gegner treffen, so sind beispielsweise auch Duelle rein italienischer Klubs möglich sowie das Aufeinandertreffen zweier Vereine, die schon in der Gruppenphase gegeneinander spielten. Der FC Bayern könnte also erneut auf Inter Mailand treffen, das Aussetzen der Landesverbands-Klausel hat indessen ohnehin Relevanz, da sowohl der BVB als auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt zuletzt die Segel streichen mussten.

Neben dem amtierenden Serie-A-Vizemeister Inter, das nach über einem Jahrzehnt wieder im Viertelfinale der Königsklasse vertreten ist, drohen dem deutschen Rekordmeister weitere Hochkaräter. Das härteste Los dürfte dabei Real Madrid sein. Die Königlichen schossen zuletzt den FC Liverpool mit Teammanager Jürgen Klopp deutlich aus der Champions League. Coach Carlo Ancelotti dürfte sich über ein Duell mit seinem Ex-Klub freuen.

Auch Manchester City feierte einen Kantersieg (über RB Leipzig) und wäre mit Top-Stürmer Erling Haaland und dem ehemaligen FCB-Coach Pep Guardiola ein gefährlicher Gegner für die Münchner. Mindestens genauso namhaft, sportlich aber derzeit hinterher hinkend, ist der FC Chelsea. Dass sich die Londoner auf internationale Ebene durchsetzen können, bekam zuletzt Borussia Dortmund zu spüren.

FC Bayern gegen Ex-Bundesliga-Coach?

Aus Italien gibt es abseits von Inter noch den starken SSC Neapel, der mit sage und schreibe 18 Punkten die Serie A anführt und gegen den Eintracht Frankfurt kaum eine Chance hatte sowie AC Mailand im Los-Topf. Genau wie die Nerazzurri ist auch Milan nach über einem Jahrzehnt wieder in der Runde der letzten Acht vertreten.

Als kleinster aber brandgefährlicher Gegner stahl sich Benfica SL ins Viertelfinale. Mit Trainer Roger Schmidt würden die Lissaboner einen Bundesliga-erfahrenen Mann mit in ein mögliches K.o.-Rundenduell mit den Münchnern bringen.