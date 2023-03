Enthüllt: Darum zieht Bayern die Cancelo-Klausel nicht

IMAGO/Revierfoto

Cancelo muss den FC Bayern schon in wenigen Monaten wieder verlassen

Die Wege des FC Bayern und Winter-Neuzugang Joao Cancelo dürften sich schon in Kürze wieder trennen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister wird die horrende Kaufoption des Leihspielers von Manchester City nicht ziehen, das ist laut einem Medienbericht bereits beschlossene Sache.

Gerade erst avancierte Joao Cancelo nach seinem Startelf-Comeback gegen den FC Augsburg, das er mit einem Tor und einer Vorlage vergoldete, zum gefeierten Helden, da gibt es schon wieder schlechte Nachrichten für den vielseitigen Außenverteidiger.

Schon kurz nach Cancelos Verpflichtungen hatten die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters klargestellt, dass er vermutlich nicht über den Sommer hinaus in München bleiben wird - jedenfalls mit allergrößter Wahrscheinlichkeit.

Laut "Bild" wurde Cancelo nun auch noch einmal darüber informiert, dass der FC Bayern darauf verzichtet, die 70 Millionen Euro teure Klausel zu ziehen, die den Portugiesen dauerhaft binden und für Stamm-Klub Manchester City eine klingelnde Kasse bedeuten würde.

Zwei Gründe soll die Ablehnung von Sportchef Hasan Salihamidzic und Vorstand Oliver Kahn laut weitergehenden "Bild"-Informationen haben.

Der erste Grund liegt mit Blick auf die Ablösesumme auf der Hand. 70 Millionen Euro für den Verteidiger sind auch für die gut betuchten Bayern kein Pappenstiel.

Ist Cancelo zu unberechenbar für den FC Bayern?

Vor der Corona-Krise legten die Münchner zwar 80 Millionen Euro für die Dienste von Lucas Hernández auf den Tisch, doch die wirtschaftlich veränderte Lage sollen für ein Umdenken gesorgt haben. Zumal mit Josip Stanisic bereits ein hochtalentiertes Eigengewächs im Kader auf weitere Einsätze wartet.

Das Risiko, dass Cancelo am Ende nicht dauerhaft einschlägt und die hohe Transfersumme rechtfertigt, ist den Verantwortlichen zu groß.

Mehr dazu: So ist die Lage bei den 2024er Verträgen beim FC Bayern

Als zweiter Grund wird Cancelos Temperament genannt. Der 28-Jährige gilt als Heißsporn und zeigte sich in naher Vergangenheit schnell unzufrieden, wenn er nicht genügend Spielzeit erhielt - und zwar in einem Maße, das zu unberechenbar sein könnte für die Münchner. Zuletzt schoss Cancelo in einem Reservisten-Training aus Wut einen Ball über ein Gebäude.

Eine kleine Chance auf eine Weiterverpflichtung bietet sich laut "Bild" dennoch: Wenn Cancelo keinen anderen Klub findet und auch Manchester City keine Zukunft für den portugiesischen Nationalspieler bereithält, könnte es klassische Verhandlungen zwischen den Bayern und den City-Verantwortlichen geben, heißt es, in denen die festgelegten 70 Millionen Euro keine Rolle mehr spielen.

Danach sieht es allerdings derzeit nicht aus. Zuletzt wurde Cancelo unter anderem mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Manchester-Teammanager Pep Guardiola hatte jüngst einen Abschied von Cancelo nicht ausgeschlossen. "Am Ende der Saison werden wir alle Fälle überprüfen. Es sind Spieler hier, es werden neue dazukommen und es gibt Leihspieler", sagte Guardiola und fügte mit Blick auf den Rechtsverteidiger an: "Joao ist ein Spieler des FC Bayern. Mehr habe ich da momentan nicht dazu zu sagen."