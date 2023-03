FC Bayern interessiert? Osimhen kommentiert Gerüchte

IMAGO/Andrea Staccioli / Insidefoto

Victor Osimhen traf am Mittwochabend doppelt gegen Eintracht Frankfurt

Victor Osimhen ballert sich derzeit zu einem der begehrtesten Torjäger in ganz Fußball-Europa. Mit seiner SSC Neapel liegt er in der italienischen Meisterschaft klar auf Titelkurs - und auch in der Champions League kann es in diesem Jahr richtig weit gehen für den Achtelfinal-Kontrahenten von Eintracht Frankfurt. Osimhen entpuppte sich als wahrer Eintracht-Schreck und traf in den Duellen (2:0 und 3:0) dreimal für seine Farben.

Mittlerweile soll das Who is Who des europäischen Vereinsfußballs am Stürmer dran sein, der von 2016 bis 2018 schon einmal in der Bundesliga unter Vertrag stand, beim VfL Wolfsburg aber noch hinten rüber fiel.

Unter anderem soll der 24-Jährige beim FC Bayern als mögliche Lösung für die Mittelstürmer-Position gehandelt werden, auch Topklubs aus England haben den Nigerianer wohl auf dem Zettel.

Gegenüber "Sport1" bezog Osimhen nun Stellung zu den Gerüchten über seine weitere Zukunft, die ihn unter anderem auch mit Englands Rekordmeister Manchester United in Verbindung bringen.

"Ich weiß nicht, was die Zukunft hergibt. Ich denke, dass ich auf einem guten Weg bin. Am Ende der Saison werde ich mich mit meinen Agenten hinsetzen und alles besprechen. Auch mit dem Verein werde ich Gespräche führen. Ich bin Neapel unheimlich dankbar. Wir werden gemeinsam eine gute Lösung finden", zeigte sich der Torjäger noch komplett offen, wie es ab dem Sommer 2023 für ihn auf Vereinsebene weitergehen könnte.

Fakt ist, dass sein laufender Vertrag bei Napoli noch bis 2025 läuft und die Klubführung der SSC bereits durchblicken lassen hat, für ihren wertvollsten Spieler im Kader mindestens 100 Millionen Euro Ablöse einfordern zu wollen.

Osimhen ist Ex-Star des FC Bayern "auf ewig dankbar"

Nachdem Osimhen zuletzt unter anderem von Eintracht-Kapitän Sebastian Rode über alle Maßen gelobt wurde, zeigte sich der Mittelstürmer voller Selbstbewusstsein: "Ich glaube schon, dass ich zurzeit zu den besten Stürmern der Welt gehöre. Es ist eine große Ehre für mich, wenn mich die Gegner so sehr loben."

Auf seine schwierigen Jahre in Deutschland beim VfL Wolfsburg blickt der Toptorjäger aus der Serie A mittlerweile ohne jeden Groll zurück: "Wolfsburg war eine sehr lehrreiche Zeit für mich. [...] Ich habe auch aus diesen Rückschlägen gelernt. Die Zeit in Wolfsburg hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin."

Die Begegnung und Zusammenarbeit in Wolfsburg mit einem deutschen Ex-Nationalspieler sowie jahrelangen Torjäger des FC Bayern ist Osimhen ebenfalls in ganz besonderer Erinnerung geblieben: "Ich blicke auf eine besondere Erfahrung zurück, denn ich habe mit Mario Gomez zusammengespielt. Ihm habe ich gerne zugesehen und mir viel von ihm abgeschaut. Er hat mich geleitet, als er da war, und mir wertvolle Tipps gegeben. [...] Er hat mir wirklich sehr geholfen. Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar."

In seiner Zeit beim VfL Wolfsburg konnte sich der damalige Teenager in der Bundesliga noch nicht durchsetzen und schoss in insgesamt 16 Pflichtspielen für die Wölfe kein einziges Tor.