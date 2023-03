Klopp-Abschied aus Liverpool? Hamann lässt aufhorchen

IMAGO/MB Media

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool in der Champions League ausgeschieden

Jürgen Klopp ist mit dem FC Liverpool im Achtelfinale der Champions League sang- und klanglos gegen Real Madrid ausgeschieden. Laut dem ehemaligen Reds-Profi Didi Hamann muss sich der Cheftrainer nun die Sinnfrage stellen.

Nach der krachenden 2:5-Pleite im Hinspiel musste sich der FC Liverpool im zweiten Duell mit Real Madrid ebenfalls geschlagen geben. Karim Benzema besiegelte die 0:1-Niederlage des englischen Vertreters.

Somit bleibt dem FC Liverpool in der restlichen Spielzeit nur noch die Premier League über. Hier rangiert die Mannschaft von Coach Jürgen Klopp derzeit nur auf dem sechsten Platz. Demzufolge bangen die Reds um die Qualifikation für die Königsklasse.

Wie Didi Hamann bei "Sky" erklärte, müsse sich Klopp nun die Sinnfrage stellen. "Ich habe das Gefühl, dass er sich einredet, dass er das drehen kann. Das setzt voraus, dass sie Spieler holen. Wenn sie keine Spieler holen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er bleibt", urteilte der TV-Experte.

Er könne sich nicht vorstellen, "dass er bleibt, wenn er nicht im Entferntesten eine Chance hat, um einen Titel mitzuspielen", so Hamann.

"Schnitt" zwischen FC Liverpool und Klopp?

Der ehemalige Profi des FC Liverpool verwies auf die große Konkurrenz in der Premier League.

"Ich glaube, dass es das Beste für beide Seiten wäre, wenn man im Sommer einen Schnitt macht. Die Mannschaft ist in den letzten Monaten in ihre Einzelteile zerfallen. Für einen Trainer, der schon so lange da ist, das zu drehen, halte ich für fast unmöglich", sagte Hamann.

Der FC Liverpool benötige "eine Runderneuerung". "Du brauchst mindestens vier fünf Spieler, wenn nicht sogar sieben oder acht. Das Geld hätten sie, aber ob sie es dem Trainer geben, muss man sehen", meinte Hamann. "Wo Liverpool jetzt ist, ist vergleichbar mit der Situation als Klopp zu Liverpool kam", sagte der 49-Jährige.