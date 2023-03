Verwirrung um Eberls geplatzten Sportstudio-Besuch

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Will mit seiner Gladbach-Vergangenheit abschließen: Max Eberl

RB Leipzigs Sportdirektor Max Eberl wird am Samstagabend nicht wie geplant im "Sportstudio" des ZDF zu Gast sein. Während der Sender mitteilte, man verzichte auf den Besuch des 49-Jährigen, spricht der Manager davon, seinerseits abgesagt zu haben.

Max Eberl wird am Samstagabend nicht im ZDF zu sehen sein. Der Leipzig-Geschäftsführer hat sich gegen einen Besuch sim Studio entschieden, wie er gegenüber der "Leipziger Volkszeitung" erklärte: "Nach einer frühzeitigen Zusage sehe ich von meinem Besuch im Sportstudio ab. In den vergangenen Wochen – gerade rund um das Bundesligaspiel gegen Mönchengladbach – haben einige emotionale Themen abseits des Platzes sehr viel Raum in der öffentlichen Diskussion eingenommen. Ich habe mich diesen Themen gestellt, obwohl ich mit ihnen eigentlich längst abschließen wollte. Vielmehr wurde es mir teilweise so ausgelegt, als würde ich die Diskussionen aktiv anheizen wollen."

Dies sei nie seine "Absicht" gewesen, Eberl führte aus: "Selbstverständlich würde das Sportstudio-Team rund um Jochen Breyer, ausgelöst durch meinen Besuch, erneut ausführlich über all diese Dinge berichten. Dafür habe ich Verständnis. Für mich haben die Umstände des vergangenen Wochenendes die Bewertungsgrundlage für einen Besuch jedoch grundlegend verändert."

Den Sportstudio-Verantwortlichen wünsche er "eine gute Sendung", an Eberls Stelle wird Marius Bülter vom FC Schalke 04 zu Gast sein.

ZDF will Eberls "Wunsch" nicht entsprechen

Das ZDF hatte den Sachverhalt in einer Mitteilung indes etwas anders dargestellt. Man verzichte auf den Auftritt von Max Eberl, da auf dessen Wunsch hin "bestimmte Themen ('Causa Gladbach') weitgehend" ausgeklammert werden sollten. Diesem "Wunsch kann die Redaktion nicht entsprechen".

Der Sender hatte dem Thema Anfeindungen gegen Eberl einen größeren Themenblock widmen wollen, nachdem beim Spiel gegen Gladbach erneut Hass-Plakate gegen den Leipzig-Manager aus dem Fanblock zu sehen waren.

Eberl hatte in der Woche vor dem Spiel gegen seinen Ex-Klub Mönchengladbach am vergangenen Samstag auf mediale Auftritte verzichtet. Am Tag nach der Begegnung redete der Manager im "Doppelpass" des TV-Senders "Sport1" allerdings ausführlich über seinen Ex-Klub und das Unverständnis einiger Fans über seinen neuen Job in Leipzig.