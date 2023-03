Saison-Aus für Schalker Hoffnungsträger bestätigt

IMAGO/TEAM2sportphoto

Soichiro Kozuki (r.) wird dem FC Schalke 04 wohl den Rest der Saison fehlen

Bittere Nachricht für den FC Schalke 04: Der abstiegsbedrohte Bundesligist muss voraussichtlich bis Saisonende auf Offensivspieler Soichiro Kozuki verzichten.

"Wir erwarten ihn irgendwann gesund zurück, aber in dieser Saison wird das eng", sagte Trainer Thomas Reis auf der Pressekonferenz der Königsblauen am Donnerstag.

Kozuki hatte sich nach wochenlangem Ausfall am Dienstag einer Operation am Sprunggelenk unterzogen. Die genaue Ausfallzeit hatte Schalke bislang aber nicht mitgeteilt.

Reis trat Spekulationen entgegen, im Fall Kozuki habe es eine Falsch-Diagnose der medizinischen Abteilung gegeben. "Wenn du einen Spieler hast, der sehr jung ist, tust du natürlich erst einmal alles dafür, um eine Operation zu vermeiden. Eine OP ist immer ein Eingriff, der Folgen haben könnte", sagte der S04-Coach.

Bei Kozuki sei man auf Schalke dementsprechend vorgegangen. "Wir haben gesagt: 'Wir probieren, ihn ohne OP wieder spielfähig zu bekommen.' Es sah immer wieder danach aus, aber er war nie bei 100 Prozent. Wenn die Geschichte dann wieder schlechter wird, dann gehst du den nächsten Schritt", erklärte Reis.

FC Schalke 04: Soichiro Kozuki zeigt gute Ansätze

Kozuki habe vor seiner Verletzung "eine tolle Spielweise gezeigt, die gut war für unser Team", ergänzte Reis. "Aber jetzt geht es erst einmal um seine Gesundheit."

Der 22 Jahre alte Japaner war erst in der Winterpause aus der Schalker U23 zu den Profis befördert worden, hatte aber in der Vorbereitung sowie seinen bislang fünf Pflichtspieleinsätzen hervorragende Ansätze gezeigt. Auch ein Bundesligator steht bereits in seiner Statistik.

"Ich werde stärker zurückkommen", verkündete der Senkrechtstartet nach seiner OP via Twitter.

Schalke hatte Kozuki Ende 2022 mit einem Profi-Vertrag bis zum Sommer 2025 ausgestattet. "Soichiro ist zweikampfstark, bringt eine hohe Dynamik mit und besitzt zudem eine gute Geschwindigkeit", lobte Reis den Youngster im Zuge seiner Vertragsunterzeichnung.