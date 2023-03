"Billiger Trick!" Napoli-Coach kontert Pep Guardiola

IMAGO/Nick Potts

Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola sieht in Napoli das "vielleicht beste Team in Europa"

Als Viertelfinalisten der Champions League gehören Eintracht-Bezwinger SSC Neapel und Manchester City in diesem Jahr zu den besten acht Mannschaften Europas. Pep Guardiola findet allerdings, dass die Italiener vielleicht sogar besser als alle anderen Teams sind. Das will SSC-Coach Luciano Spalletti so jedoch nicht stehen lassen.

Die in diesem Jahr überragende Form der SSC Neapel hat Pep Guardiola dazu verleitet, den Tabellenführer der italienischen Serie A zu einem der Favoriten auf den Gewinn der Champions League auszurufen. "Napoli ist in dieser Saison vielleicht das beste Team in Europa", sagte der ManCity-Trainer als er auf kommende Gegner seiner Mannschaft im Viertelfinale angesprochen wurde.

Gegenüber Luciano Spalletti hat für diese Worte jedoch nur ein müdes Lächeln übrig. Seine Vermutung: Pep will die Italiener mit seiner Aussage nur zusätzlich unter Druck setzen. "Das ist ein gut bekannter, billiger Trick", konterte Spalletti den Katalanen.

Man könne seine Mannschaft nicht über Manchester City ansiedeln, meinte Napolis Erfolgscoach. Wenn ManCity "900 Millionen für seine Mannschaft ausgegeben hat, wir aber nur neun Millionen", dann könne es für eine solche Aussage nur einen Grund geben: "Das ist ein Spiel, in dem sie uns aufbauen wollen, um uns danach umhauen zu können."

Auch wenn die SSC Napoli vielleicht nicht als Topfavorit auf den Gewinn der Champions League gehandelt wird, so ist der designierte italienische Meister aber dennoch ein Team, dem auch viele höher gehandelte Klubs im Viertelfinale am liebsten aus dem Weg gehen würden. Spalletti und seine Mannschaft haben im bisheriger Saisonverlauf eine herausragende Form an den Tag gelegt und in der heimischen Liga in 26 Spielen nur zwei Niederlagen kassiert.

Auch in der Champions League spazierte das Team bisher durch. Von acht Spielen gewann das Team sieben. Die einzige Niederlage setzte es beim 0:2 am letzten Gruppenspieltag in Liverpool, als das Achtelfinalticket längst gebucht war.