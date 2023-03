BVB-Star zieht Frust-Fazit nach Bankplatz im Derby

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Zuletzt nur auf der Bank des BVB: der Ex-Kölner Salih Özcan

Das Revierderby lief für Borussia Dortmund und für Salih Özcan nicht wie erhofft. Gegen den FC Schalke 04 kam der BVB nicht über ein 2:2 hinaus, das der Mittelfeldspieler 90 Minuten lang von der Bank aus verfolgen musste. Gegen Özcans Ex-Klub 1. FC Köln hoffen alle Beteiligten auf eine schnelle Trendwende.

"Das gefällt einem nie, wenn man nicht spielt", blickte Özcan im Gespräch mit "Sky" auf das letzte Bundesliga-Wochenende zurück: "Ich habe auf der Bank mitgefiebert, aber wirklich begeistert war ich von dem Spiel nicht."

Gegen Schalke saß der 25-Jährige das erste Mal seit August über die volle Distanz auf der Bank, dürfte gegen Köln jedoch zurück in die Startformation rücken: Emre Can fehlt gelb-gesperrt, die Alternativen im defensiven Mittelfeld sind abseits davon rar gesät.

Özcan freut sich auf das Wiedersehen mit einen ehemaligen Kollegen: "Es wird auf jeden Fall ein besonderes Spiel. Die Kölner Mannschaft hat sich nicht großartig verändert, sowohl den Staff als auch die Spieler kenne ich alle. Ich freue mich besonders auf Steffen Baumgart. Zu ihm habe ich eine spezielle Beziehung, er hat mir im Fußball und auch abseits davon sehr viel geholfen."

BVB: Salih Özcans Kontakt zum 1. FC Köln ruht

Auch wenn er mit einigen ehemaligen Mitspielern in regelmäßigem Kontakt steht, ruht der Austausch vor dem direkten Aufeinandertreffen. "Ich konzentriere mich auf das Spiel. Es wird im Moment nicht viel geschrieben, erst nach der Partie wieder", erklärte der siebenfache türkische Nationalspieler.

Das Kölner Fußballverständnis ähnelt in Özcans Augen dem des FC Schalke. Im Fokus stehen dabei Konter und viele Flanken, das koste besonders in der Rückwärtsbewegung viel Kraft. Dortmunds Abräumer erwartet daher ein "intensives Spiel", in dem die Schwarz-Gelben "den Kampf annehmen müssen".

Mit dem Effzeh hat Dortmund ohnehin noch eine Rechnung offen, die Hinrundenpartie verlor der BVB mit 2:3. Nun hofft die beste Rückrundenmannschaft vor eigener Kulisse auf Wiedergutmachung. "Die Fans peitschen uns immer an. Das tut uns gut, jeder Spieler braucht das und freut sich darüber", gestand Özcan.