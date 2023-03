LIVE: Bayer winkt Top-Gegner! Die EL-Auslosung im Stream

IMAGO

Bayer Leverkusen steht im Viertelfinale der Europa League

Für zwei der drei deutschen Bundesligisten ist in dieser Saison im Achtelfinale der Europa League Endstation. Nur Bayer Leverkusen hat noch Chancen in die Fußstapfen von Vorjahressieger Eintracht Frankfurt zu treten. Doch im Viertelfinale winkt der Werkself ein Top-Gegner.

Wie sehen die Viertelfinal-Partien der Europa League aus? sport.de zeigt die Auslosung ab 13:00 Uhr im Live-Stream (das Video öffnet sich oben im Bild). Im Anschluss (ab 14:00 Uhr) folgt an dieser Stelle zudem die Ziehung der kommenden Duelle in der Europa Conference League.

Juventus Turin? Manchester United? Oder doch Rekordsieger FC Sevilla? Gut möglich, dass es für Bayer Leverkusen nun gegen ein Schwergewicht des europäischen Fußballs geht - doch Torhüter Lukas Hradecky nahm die drohenden Viertelfinalgegner für Bayer Leverkusen mit finnischer Gelassenheit.

"Mir ist der Gegner egal, wir nehmen den, den wir kriegen", sagte der Torhüter nach dem nie gefährdeten 2:0 (1:0) im Achtelfinale-Rückspiel bei Ferencvaros aus Budapest bei RTL mit einem Lächeln: "Jetzt können wir das Viertelfinale mit unseren Fans gemeinsam erleben." Moussa Diaby (3.) und Amine Adli (81.) trafen in Budapest, Hradecky war weitgehend beschäftigungslos. Schon das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Xavi Alonso mit 2:0 (1:0) gewonnen.

Auf diese Gegner könnte Bayer Leverkusen treffen

Deutlich mehr Probleme hatten der 1. Union Berlin und der SC Freiburg, die beide aus dem Wettbewerb ausschieden. Die Berliner verloren am Ende deutlich bei Union Saint-Gilloise mit 0:3 (0:1), das Hinspiel war 3:3 (2:1) ausgegangen. Der SC Freiburg spielte trotz langer Unterzahl gegen Top-Team Juventus gut mit, musste sich aber schließlich mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Schon im Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Christian Streich das Nachsehen gehabt (0:1).

Die Viertelfinal-Partien werden am 13. April und 20. April in Hin- und Rückspiel ausgetragen. Neben Juventus Turin, Manchester United und Rekordsieger FC Sevilla sind noch Conference-League-Sieger AS Roma, Arsenal-Bezwinger Sporting CP, Feyenoord und Union Saint-Gilloise im Topf - so oder so: Bayer Leverkusen winkt ein attraktives Los.