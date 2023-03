Medien: Bayern wollte weiteres Ajax-Juwel im Sommer

IMAGO/ Ajax Amsterdam v NEC Nijmegen

Wird mit dem FC Bayern und dem BVB in Verbindung gebracht: Jurrien Timber von Ajax Amsterdam

Der FC Bayern schaute bei der Suche nach Verstärkungen in den letzten Monaten verstärkt in die Niederlande. Im Sommer kam Mittelfeldtalent Ryan Gravenberch nach München, im Winter Routinier Daley Blind. Medienberichten zufolge könnte bald schon der nächste Ajax-Profi zum deutschen Rekordmeister ziehen. Offenbar besteht schon seit längerer Zeit großes Interesse.

Der hochtalentierte Ajax-Innenverteidiger Jurrien Timber wird längst mit den ganz großen Klubs in Europa in Verbindung gebracht. Das Portal "90 Min" hatte den 21-Jährigen zuletzt beim FC Bayern ins Spiel gebracht, auch der BVB soll sich im Kreise der Interessenten befinden.

Die Münchner sollen den 14-fachen niederländischen Nationalspieler aber nicht erst seit Kurzem auf ihrem Zettel stehen haben, berichtet nun "Sport1". Demnach galt Timber schon im vergangenen Sommer als Transfer-Option.

Ein Wechsel in die Bundesliga kam letztlich aus mehreren Gründen nicht zustande: Einerseits entschied sich der damals durchaus wechselwillige Benjamin Pavard zu einem Verbleib beim FC Bayern, zudem verpflichtete der Rekordmeister den Ex-Amsterdamer Matthijs de Ligt und schloss somit die Lücke, die Niklas Süle durch seinen Abgang zum BVB hinterlassen hatte. Andererseits unterschrieb Timber im vergangenen August einen neuen Dreijahresvertrag bei Ajax.

Pavard-Gespräche haben beim FC Bayern Priorität

Dass der 1,82 Meter große Verteidiger tatsächlich so lange in der Eredivisie spielt, davon gehen mittlerweile indes die wenigsten Experten aus. Bei Ajax ist Jurrien Timber absoluter Stammspieler, bei der WM in Katar zeigte er überzeugende Leistungen auf allerhöchster Bühne. Ein Wechsel zu einem großen Top-Klub im Sommer wäre also der logische Schritt.

Ob der FC Bayern erneut bei Ajax zuschlägt, hängt "Sport1" zufolge aber vor allem an der Zukunft von Benjamin Pavard ab. Der Franzose zählt in dieser Saison zu den besten Verteidigern im Kader, mittlerweile wird er von Cheftrainer Julian Nagelsmann auch regelmäßig auf seiner Lieblingsposition in der Abwehrzentrale eingesetzt.

Nachdem Pavard im Winter noch öffentlich von einem baldigen Abschied gesprochen hatte, scheint Berichten zufolge nun für den Spieler gar eine Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags denkbar. Die Gespräche mit dem 26-Jährigen haben daher nach Angaben des Senders zunächst Priorität, ehe man sich konkret mit einem Timber-Transfer beschäftigen würde.

Denkbar ohnehin, dass es den Youngster in die Premier League zieht. Mit Manchester United soll ein weiteres Schwergewicht großes Interesse an Jurrien Timber zeigen.