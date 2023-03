Medien: Star-Trio kein Thema beim FC Bayern

IMAGO/Ricardo Larreina

Gavi wurde zuletzt auch beim FC Bayern gehandelt

Tabellenführer der Fußball-Bundesliga, in der Champions League Mitfavorit Paris Saint-Germain auf dem Weg ins Viertelfinale ausgeschaltet und auch der Sieg im DFB-Pokal ist noch in Reichweite: Der FC Bayern dürfte derzeit sehr zufrieden auf seinen Saisonverlauf blicken. An Gerüchten rund um potenzielle Neuzugänge mangelt es dennoch nicht. Einigen wurde nun der Wind aus den Segeln genommen.

Vor allem die Suche nach einem neuen Superstar für den Sturm des FC Bayern, seit dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona im Sommer 2022 besteht grundsätzlich Bedarf, ist seit Monaten Thema in den Medien. Eine Reihe diskutierter Namen liegt aber wohl schlicht außerhalb der finanziellen Reichweite des deutschen Rekordmeisters.

Die Spekulationen um einen Wechsel von Victor Osimhen vom SSC Neapel zum FC Bayern sind laut dem "Bild"-Podcast "Bayern Insider" ebenso nicht zutreffend, wie ein zuletzt diskutierter Angriff der Münchner auf Barca-Youngster Gavi und Gerüchte um WM-Überflieger Goncalo Ramos.

WM-Überflieger kein Thema beim FC Bayern

Gavi, der im vergangen Jahr bis 2026 beim FC Barcelona verlängerte, soll infolge von rechtlichen Schwierigkeiten zwischen Liga und Klub nach der laufenden Saison zwar plötzlich wieder ablösefrei zu bekommen sein, das Gesamtpalet, das nötig sein dürfte, um den 18-jährigen Mittelfeld-Star von einem Wechsel zu überzeugen, hat es aber dennoch wohl in sich.

"Bild"-Reporter Tobias Altschäffl ist sich zudem sicher, dass man die Sache beim FC Barcelona letztlich regeln wird.

Osimhen sei mit einer kolportierten Ablöse von über 100 Millionen Euro ohnehin schlicht zu teuer und an Goncalo Ramos habe Bayern "kein Interesse und das aus guten Grund", heißt es zudem.

Beim portugiesischen WM-Teilnehmer werden vor allem ein Restvertrag bis Ende Juni 2026 bei Benfica Lissabon und sein durchaus üppiger Marktwert als Begründung angeführt.