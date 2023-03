Darum verließ Tigges den BVB: "Es war klar, dass ..."

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Steffen Tigges zog es vom BVB zum 1. FC Köln

Im vergangenen Sommer zog es Steffen Tigges von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln. Kontakt zwischen den Domstädtern und dem Ex-BVB-Profi gab es aber schon deutlich länger.

"Sie wollten mich im Sommer vorher schon ausleihen, das Thema hat sich damals aber nicht entwickelt. Dann kam die neue Anfrage, und es hat eigentlich nur ein längeres Gespräch mit Trainer Steffen Baumgart, Geschäftsführer Christian Keller, meinem Berater und mir gegeben. Ich hatte sofort ein sehr gutes Gefühl, danach ging es sehr schnell", sagte Tigges vor dem direkten Duell beider Teams im Interview mit den "Ruhr Nachrichten".

Beim BVB hatte der heute 24 Jahre alte Stürmer vergleichsweise spät den Sprung aus der U23 ins Profi-Team geschafft. "Ich war im Winter 2019/20 unter Lucien Favre mit im Trainingslager. Da war ich ehrlich gesagt meilenweit entfernt von den anderen, gerade, was die Handlungsschnelligkeit und das taktische Verständnis betraf", schilderte Tigges.

Zugute kam ihm dann der Saisonabbruch in der U23 wegen der Corona-Pandemie. "In dieser Phase habe ich sehr viel im Kraftraum gearbeitet und auch an stürmerspezifischen Dingen", sagte der gebürtige Osnabrücker.

Wegen der Ausfälle von Youssoufa Moukoko und Erling Haaland kam Tigges im DFB-Pokalspiel des BVB bei Eintracht Braunschweig Ende 2020 dann zu seinem Profi-Debüt. "Edin Terzic, der gerade von Favre übernommen hatte, wollte mich für den Fußball, den er spielen lassen wollte. Plötzlich war ich dabei", sagte der ehemalige BVB-Profi.

Aufstieg beim BVB verletzungsbedingt gebremst

Es folgten mehr Einsätze und auch das erste Pflichtspieltor für den BVB. "In dieser Zeit habe ich das Gefühl entwickelt, dass ich mich wirklich in der Bundesliga festbeißen kann. Ich konnte im Training mithalten und habe auch gemerkt, dass mir die Mitspieler mehr vertrauen, ich mehr Bälle bekomme. Und ich hatte das Glück, dass ich immer Trainer hatte, die an mich geglaubt haben", so Tigges.

Ein Sprunggelenksbruch bremste dann aber seinen rasanten Aufstieg beim BVB. Gedanken an einen Vereinswechsel reiften.

"Es war klar, dass der BVB nach Erling Haalands Wechsel einen Stürmer verpflichten würde. Also überlegt man, was das Beste für einen ist. Als die Verletzung noch frisch war, habe ich gedacht, dass es vielleicht schwieriger werden würde, etwas Neues zu machen", sagte Tigges. Dann jedoch sei der 1. FC Köln wieder auf ihn zugekommen.