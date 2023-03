Verliehener Schalke-Flop hat wenig Lust auf Rückkehr

IMAGO/Sven Leifer

Beim FC Schalke 04 gefloppt: Reinhold Ranftl

Im Aufstiegsjahr zählte Reinhold Ranftl beim FC Schalke 04 zu den wenigen Verlierern. Unter zwei Trainern gelang es dem Österreicher nicht, sich auf der rechten Außenbahn festzuspielen. Im vergangenen Sommer folgte die vorläufige Trennung, der Ex-Nationalspieler heuerte auf Leihbasis bei Austria Wien an. Ob er dort bleibt oder doch nach Gelsenkirchen zurückkehrt, ist weiterhin unklar.

Als Reinhold Ranftl im Juli 2021 für rund 650.000 Euro aus Linz zum FC Schalke 04 wechselte, war bei allen Beteiligten die Hoffnung groß, einen Volltreffer gelandet zu haben.

In den Jahren zuvor hatte der Flügelspieler in der österreichischen Bundesliga auf sich aufmerksam gemacht und so den Sprung in die Nationalelf geschafft.

Bei den Knappen wurde der Neuzugang jedoch nicht glücklich, in seinen 15 Zweitliga-Einsätzen konnte Ranftl kaum einmal überzeugen. Daher entschieden beide Seiten, nach dem Aufstieg vorerst wieder getrennte Wege zu gehen.

Ranftl-Rückkehr zum FC Schalke? "Wenn es hart auf hart kommt ..."

Eine Leihe zu Austria Wien hat sich als clevere Entscheidung erwiesen: Beim Hauptstadtklub ist Ranftl unumstrittener Stammspieler, bereits 32 Einsätze stehen für ihn zu Buche.

"Ich bin sehr zufrieden und glücklich hier. Es ist ein tolles Team, wir haben einen super Team-Spirit", schwärmte der 31-Jährige nun im Interview mit "Laola1".

Auf Schalke sei das anders gewesen. "Ich war die ganze Saison nicht ich selbst. Selbstverständlich ärgert es mich im Nachhinein, dass es nicht funktioniert hat", verriet Ranftl.

Wo seine sportliche Zukunft liegt, weiß der Routinier noch nicht. "Die Austria hat eine Option, mich zu kaufen. Wir wissen natürlich, wie die finanzielle Situation der Austria ist, aber wir werden da irgendeine Lösung finden", erklärte er.

Sonderlich heiß auf eine Rückkehr zu den Knappen scheint Ranftl allerdings nicht zu sein. "Ich habe auf Schalke natürlich Vertrag für die nächste Saison. Wenn es hart auf hart kommt, dann bin ich wieder dort", ließ der Österreicher durchblicken, dass ein zweiter Anlauf in Gelsenkirchen eher nicht seine bevorzugte Variante ist.

Sein Arbeitspapier bei S04 ist noch bis 2024 gültig.