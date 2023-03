Fingerzeig? Flick verzichtet angeblich auf Sané und Süle

IMAGO/Oryk HAIST/SVEN SIMON

Leroy Sané (l.) vom FC Bayern und Niklas Süle vom BVB fehlen angeblich im Aufgebot des DFB-Teams

Dass er für die ersten Länderspiele nach der ernüchternden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar einige Überraschungen aus dem Hut zaubern wird, erklärte Bundestrainer Hansi Flick bereits. Gerüchten zufolge soll ein Youngster aus der englischen Premier League erstmals zum Kader des DFB-Teams gehören. Ein Top-Star des FC Bayern guckt hingegen wohl ebenso in die Röhre wie ein Leistungsträger des BVB.

"Thomas Müller wird bei den nächsten beiden Maßnahmen nicht dabei sein. Das ist mit Thomas besprochen, ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben", bestätigte Flick dem "kicker" Anfang der Woche, dass er Offensiv-Routinier Thomas Müller vom FC Bayern für die anstehenden Test-Länderspiele gegen Peru (25. März) und Belgien (28. März) nicht nominieren wird.

Der 33-Jährige reagierte betont gelassen und kündigte an, die Zeit nutzen zu wollen, um sich in München "optimal" auf die entscheidende Phase der Saison vorzubereiten. Ein nicht weniger prominenter Teamkollege Müllers dürfte durchaus weniger Verständnis aufbringen, sollte er tatsächlich nicht im Aufgebot steht.

"Sky" zufolge wird Flick bei den anstehenden Tests auf Leroy Sané verzichten. Eine Entscheidung, die für Verwunderung sorgen dürfte. Zwar war der Flügelstürmer nach dem schwachen WM-Abschneiden merklich in ein Leistungstief gefallen, meldete sich am vergangenen Bundesliga-Spieltag allerdings eindrucksvoll mit einem Treffer und einer Vorlage beim 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg zurück.

Sané, der bislang 50 Länderspiele (11 Tore) bestritt, war unter Flick bislang immer Teil des Team. In 16 von 19 möglichen Länderspielen kam der 27-Jährige sogar zum Einsatz, 13 Mal stand er in der Startelf.

Sanés Platz auf den offensiven Flügeln soll "Sky" zufolge Kevin Schade einnehmen. Der 21-Jährige wechselte im Winter auf Leihbasis vom SC Freiburg zum englischen Erstligisten FC Brentford. Nach der laufenden Saison besteht eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro. In der Premier League weiß der gebürtige Potsdamer seitdem zu überzeugen.

BVB- und Real-Star angeblich ebenfalls nicht dabei

Damit aber nicht genug: Die "Bild" will erfahren haben, dass mit Niklas Süle von Borussia Dortmund und Antonio Rüdiger von Real Madrid zwei weitere WM-Fahrer diesmal nicht im Aufgebot stehen werden. Süle zeigte beim BVB zuletzt eigentlich gute Leistungen und war bei der WM gesetzt. Rüdiger gehört in Madrid ebenfalls zu den Stammkräften und fungierte in Katar sogar als deutscher Abwehrchef.

"Bild" zufolge ist die Nicht-Berücksichtigung auch keine Ausbootung, Flick will lediglich jüngeren Spielern eine Chance geben.

Umso überraschender ist daher, dass "Sky" berichtet, dass der von vielen Experten ebenfalls erstmals im DFB-Kader erwartete Ex-Schalker Malick Thiaw hingegen nicht nominiert werden wird. Thiaw wechselte im Sommer 2022 von S04 zum AC Mailand. Nach anfänglichen Schwierigkeiten spielte sich der 21-jährige Verteidiger zuletzt in den Fokus.

Für Marius Wolf könnten sich die hervorragenden Leistungen der letzten Wochen und Monate hingegen auszahlen, so der TV-Sender. Der 27-Jährige vom BVB soll von Flick genauso eine Chance erhalten wie Angreifer Mergim Berisha vom FC Augsburg.