Comeback gegen den FC Bayern? BVB-Star zurück im Training

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Star Youssoufa Moukoko (l.) könnte gegen den FC Bayern sein Comeback feiern

Beim Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen Mitte Februar verletzte sich Youssoufa Moukoko schwer. Seitdem musste der BVB auf sein Sturm-Juwel verzichten. Doch jetzt teilte der 18-Jährige einen Beitrag auf Instagram, der Hoffnungen auf ein baldiges Comeback macht.

Nach einer harten Grätsche von Bremens Leonardo Bittencourt am 20. Bundesliga-Spieltag musste Youssoufa Moukoko auf dem Rasen des Weserstadions behandelt werden. Zunächst sah es so aus, als wenn der Stürmer die Partie noch fortsetzen kann. Doch nur wenige Minuten später musste der DFB-Star mit einem schmerzverzerrten Gesicht den Platz verlassen.

Die Diagnose: ein Riss des Syndesmosebandes. Seit mehr als vier Wochen steht der Youngster Borussia Dortmund nun nicht mehr zur Verfügung. Moukoko wird schmerzhaft vermisst. Sowohl der wiedergenesene Sébastien Haller als auch Ersatzmann Anthony Modeste befanden sich zuletzt nicht in Topform und vergrößerten die Sehnsucht nach einem Comeback des 18-Jährigen.

BVB: Youssoufa Moukoko zurück auf dem Trainingsplatz

Auf Instagram hat Moukoko nun einen Beitrag geteilt, der die Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr in den Kader vergrößern dürfte. Darauf zu sehen: Ein gut gelaunter BVB-Star zurück auf dem Trainingsgelände des BVB in Brackel.

Sogar Fußballschuhe trägt der Stürmer bereits wieder. Ein Einsatz am Samstag gegen den 1. FC Köln ist aber natürlich noch kein Thema.

Dennoch ist der Beitrag, den der Profi am Donnerstagabend in seine Story postete, ein klares Indiz dafür, dass Borussia Dortmund bald wieder auf seinen torgefährlichsten Angreifer zurückgreifen kann. Bereits sechs Treffer und vier Vorlagen gelangen dem zweifachen Nationalspieler in dieser Bundesliga-Saison.

Die "Ruhr Nachrichten" spekulieren, dass Moukoko bereits beim Gipfeltreffen gegen den FC Bayern am 01. April wieder ein Thema für den Kader sein könnte.