Bericht: Sosa will den VfB "mit aller Macht" verlassen

IMAGO/Oliver Vogler

Borna Sosa will den VfB Stuttgart angeblich unbedingt verlassen

Im Sommer 2018 wechselte Borna Sosa von Dinamo Zagreb zum VfB Stuttgart, wo sich der Kroate zu einem der besten Außenverteidiger der deutschen Fußball-Bundesliga mauserte. Dass der Linksfuß in den vergangenen Transferperioden immer wieder mit einem Abschied in Verbindung gebracht wurde, wundert daher nicht. Bislang blieb Sosa den Schwaben allerdings treu. Das soll sich im Sommer 2023 angeblich ändern.

Borna Sosa will den VfB Stuttgart im kommenden Sommertransferfenster "mit aller Macht" verlassen. Das berichtet "Bild"-Reporter Tobias Altschäffl im Podcast "Bayern Insider".

Demnach ist Tottenham Hotspur aus der englischen Premier League der Hauptfavorit auf den Kauf des kroatischen Nationalspielers, aber auch "ein, zwei spanische Vereine" sollen mitmischen.

Der FC Bayern, dem in der Vergangenheit mehrfach Interesse nachgesagt wurde, wird Altschäffl hingegen keine Rolle im Poker um den 25-Jährigen spielen. "Es wird nicht der FC Bayern werden, da bin ich mir sehr sicher", so Altschäffl. Sosa strebe den Klassenerhalt mit dem VfB Stuttgart an und werde dann "wahrscheinlich auf die Insel wechseln".

Wechsel zum FC Bayern war angeblich nie konkret

"Bild"-Fußballchef Christian Falk ergänzt, dass Sosa beim FC Bayern häufiger Thema war und sogar ein potenzielles Gehalt von bis zu acht Millionen Euro bereits kursierte, ein Deal aber nie wirklich konkrete Formen angenommen hat.

Tottenham hat auf dem linken Defensiv-Flügel hingegen durchaus Handlungsbedarf: In London ist der Waliser Ben Davies meist auf Sosas Position gesetzt, Torgefahr strahlt der 29-Jährige allerdings kaum aus.

Für den VfB Stuttgart bestritt Sosa bislang 101 Pflichtspiele (5 Tore/32 Vorlagen). Vor allem als Flankengeber sticht der WM-Teilnehmer regelmäßig heraus. Allein in der laufenden Saison bereitete Sosa neun Treffer in 18 Einsätzen vor.

Reibungslos verläuft Sosas Saison dennoch nicht. 2022/23 verpasste er bereits acht Pflichtspiele verletzungsbedingt.