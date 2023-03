Motivationsprobleme? Eintracht-Trainer Glasner reagiert

IMAGO/Revierfoto

Für Oliver Glasner und Eintracht Frankfurt geht es in der Bundesliga weiter

Nach dem Aus in der Champions League befürchtet Trainer Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt keine Motivationsprobleme mit Blick auf die Bundesliga.

Die Mannschaft brauche "keinen, der mit der Peitsche dahinter steht. Die wollen das alle selber", sagte der Österreicher vor dem Ligaspiel bei Union Berlin am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN).

Seine persönliche Trauer habe er nach dem Ausscheiden im Achtelfinale bei der SSC Neapel inzwischen abgeschüttelt, auch die Spieler hätten nach der Rückkehr "einen sehr positiven Eindruck" gemacht, sagte Glasner: "Ich war nicht enttäuscht. Wir konnten das alle richtig einordnen und akzeptieren."

Gegen Union wollen die Hessen in der Liga im Kampf um Europa wieder in die Spur kommen. Bis auf Kapitän Sebastian Rode (Gelbsperre) steht Glasner der Kader aus dem Gastspiel in Italien zur Verfügung. Junior Dina Ebimbe befindet sich nach Verletzung zwar wieder im Mannschaftstraining, soll aber noch keine Option sein.

Ob die Frankfurter wie in Neapel auch gegen Union wieder in ungewohnter Vierer- statt Dreierabwehrkette auflaufen, ließ Glasner offen. "Ich denke, dass wir das als Option auf jeden Fall in der Hinterhand haben", sagte er.