BVB legt Deadline für Guerreiro-Entscheidung fest

IMAGO/UWE KRAFT

Raphael Guerreiro steht beim BVB vor einer unsicheren Zukunft

Raphael Guerreiro erlebt derzeit seinen zweiten Frühling bei Borussia Dortmund. Selbst ein Verbleib beim BVB ist plötzlich wieder Thema. Nun gibt es mit Blick auf die Zukunft des Portugiesen offenbar einen klaren Zeitplan.

Wie die "Ruhr Nachrichten" schreiben, will die Führungsetage der Westfalen möglichst schon in den kommenden Wochen zu einem endgültigen Urteil kommen. Konkret liege die Deadline am Ende der Länderspielpause, die zwischen dem 20. und 28. März ansteht.

Noch sei der Ausgang der bevorstehenden Gespräche aber völlig offen, heißt es. Sollte Guerreiro bei der Borussia bleiben, hätten die Entscheidungsträger um Sportdirektor Sebastian Kehl eine bemerkenswerte Kehrtwende vollzogen.

Denn eigentlich befand sich Guerreiro schon seit Monaten auf dem sinnbildlichen Weg zur Tür. Der Vertrag des 29-jährigen Linksverteidigers endet zum Saisonende. Bereits Ende letzten Jahres verdichteten sich die Zeichen für eine Trennung.

Über eine mögliche Verlängerung sickerte wenig durch. Stattdessen schien der BVB eher auf eine Zukunft mit Ramy Bensebaini hinzuarbeiten. Der Algerier, der noch bis Sommer in Diensten von Borussia Mönchengladbach steht, soll sich angeblich bereits mit Dortmund einig sein.

Sonderlob von BVB-Trainer Terzic

Im Revierderby auf Schalke (2:2) zeigte Guerreiro dann allerdings in neuer Rolle seinen ganzen Wert. Auf der offensiven Achterposition bot der Europameister von 2016 seine wohl beste Saisonleistung. Neben einem Tor und einer Vorlagen lieferte er auch einen persönlichen Rekord in Sachen Laufstrecke ab.

Seitdem ist beim BVB eine Zukunft wieder denkbar. Trainer Edin Terzic plant nämlich weiter mit Guerreiro im zentralen Mittelfeld.

"Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht - und deswegen wollen wir uns diese Option natürlich auch für die Zukunft offenhalten", betonte Terzic am Donnerstag auf der Pressekonferenz.