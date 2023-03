Zum Köln-Wiedersehen: Özcan nimmt den BVB in die Pflicht

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Salih Özcan (r.) trifft zum zweiten Mal auf seinen Ex-Klub 1. FC Köln

Am Samstagabend (ab 18:30 Uhr) will der BVB die große Chance nutzen, mindestens für eine Nacht am FC Bayern vorbei an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zu springen. Am 25. Spieltag geht es zu Hause gegen den 1. FC Köln. Vor allem für einen ist die Partie gegen die Domstädter eine ganz besondere.

Salih Özcan ist gebürtiger Kölner und stieg einst beim Effzeh zum Profi-Fußballer auf. Der 25-Jährige will mit dem BVB unbedingt im zweiten Anlauf gegen seinen Ex-Klub gewinnen, nachdem es in der Hinrunde in Köln eine bittere 2:3-Auswärtsschlappe gegeben hatte.

Aus der Bedeutung der Begegnung für ihn persönlich machte Özcan, der nach eigener Aussage circa 30 Eintrittskarten für den Freundes- und Familienkreis besorgt hat, keinen Hehl: "Für mich und meine Freunde, die auch aus Köln kommen, ist es ein besonderes Spiel", so Özcan im "BVB-Feiertagsmagazin".

Der 1. FC Köln sei für ihn noch immer ein ganz spezieller Kontrahent, "auch weil sich das Team dort nicht groß verändert hat. Ich kenne gefühlt noch alle dort im Verein. Es ist ein besonderes, aber auch ein wichtiges Spiel für uns, das wir gewinnen müssen", so der Mittelfeldmann der Westfalen weiter.

Özcan wartet noch auf erstes Tor im BVB-Trikot

Im verpatzten Hinspiel stand Özcan damals im Oktober in der Startelf der Schwarz-Gelben, wurde nach 70 Minuten ausgewechselt. Zuvor hatte er gegen seine alte Liebe einige harte Zweikämpfe einstecken müssen. "Das Hinspiel war sehr, sehr bitter. Man hat es auch gesehen, dass meine Ex-Kollegen keine Scheu vor mir haben und da auch ordentlich in die Zweikämpfe gehen", erinnerte sich der Deutsch-Türke noch gut an das erste Wiedersehen.

Nun soll am Samstagabend unbedingt Revanche genommen und die Ausgangslage in der Bundesliga-Tabelle weiter verbessert werden: "Beiden Vereinen sind diese drei Punkte sehr wichtig. Das wird dann auf dem Rasen geklärt."

Bis dato bringt es Salih Özcan in seiner ersten BVB-Saison bereits auf 28 Pflichtspieleinsätze. Auf seinen ersten Treffer im Dortmunder Trikot wartet er dabei noch.