Harry Kane bei nächstem Top-Klub gehandelt

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Harry Kane wird auf dem Transfermarkt heiß gehandelt

Die Gerüchteküche um Starstürmer Harry Kane von den Tottenham Hotspur brodelt weiterhin heftig. Vor allem mit dem FC Bayern wird der Torjäger seit Monaten in Verbindung gebracht, immer wieder gibt es neue Wasserstandsmeldungen zum kolportierten Interesse der Münchner. Nun soll sich auch ein weiterer Top-Klub aus Europa in Stellung bringen.

Wie es in einem Bericht der englischen "Daily Mail" heißt, soll auch der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid die Situation des 29-Jährigen bei den Spurs genau beobachten.

Kanes Vertrag läuft bei den Londonern noch bis 2024, eine Einigung über eine vorzeitige Verlängerung des Kontraktes hatte es bis dato noch nicht gegeben. Für Tottenham soll die Ausdehnung des Arbeitspapiers mit seinem Starspieler und Kapitän weiterhin oberste Priorität genießen. Zu einem Durchbruch war es bisher aber noch nicht gekommen.

Laut dem Medienbericht sollen die Klubverantwortlichen von Real Madrid darüber nachdenken, Harry Kane als Nachfolge-Lösung für Karim Benzema zu präsentieren. Der Gewinner des Ballon d'Or ist mittlerweile 35 Jahre alt, über sein Erbe auf der Neunerposition bei den Madrilenen wird schon lange diskutiert.

Wiedersehen mit Pochettino bei Real Madrid?

Neben dem FC Bayern und Real Madrid soll auch Englands Rekordmeister Manchester United den Mittelstürmer ins Visier genommen haben. Spurs-Boss Daniel Levy soll aber, im Falle der Trennung von Kane in diesem Sommer, einen Verkauf ins europäische Ausland eindeutig präferieren, um nicht einen direkten Konkurrenten in der Premier League mit seinem derzeit besten Spieler zu stärken.

Viel wird den Informationen der Zeitung zufolge davon abhängen, wie es mit Carlo Ancelotti als Real-Cheftrainer weitergeht. Derzeit rangiert Madrid mit neun Punkten Rückstand in LaLiga auf den FC Barcelona auf Platz zwei, am Sonntagabend (ab 21:00 Uhr) steht der Clásico an.

Sollte es im Sommer zu einer Trennung von Ancelotti kommen, gilt Mauricio Pochettino als einer der am heißesten gehandelten Nachfolge-Kandidaten. Der Argentinier hatte bereits zwischen 2014 und 2019 sehr erfolgreich mit Harry Kane bei Tottenham zusammengearbeitet. Unter Pochettino war Kane zum Weltklasse-Stürmer und Führungsspieler aufgestiegen.