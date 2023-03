Zu früh ausgewechselt: Terzic verrät Haaland-Anekdote

IMAGO/07803 169048

Verstehen sich weiterhin gut: City-Star Haaland und BVB-Trainer Terzic

Auf die Fünf-Tore-Gala von Erling Haaland in der Champions League gegen RB Leipzig folgte die frühe Auswechslung - eine Entscheidung von Manchester Citys Teammanager Pep Guardiola, die durchaus für Rätselraten sorgte, immerhin hätte der Norweger womöglich einen Königsklassen-Rekord knacken können. Sein ehemaliger Trainer Edin Terzic verriet nun, dass es eine ähnliche Situation mit Haaland einmal bei Borussia Dortmund gab.

Als Erling Haaland im Champions-League-Rückspiel nach seinem Fünferpack in der 63. Minute seine Nummer auf der Anzeigetafel erblickte, staunten nicht wenige Fans von Manchester City. Gerne hätten sie erlebt, wie die norwegische Tormaschine den Allzeitrekord in der Königsklasse bricht. So teilt er sich die Bestmarke mit Lionel Messi und Luiz Adriano.

"Als ich runterging, habe ich ihm gesagt: Ich würde gerne einen Doppel-Hattrick machen, aber was soll man da machen", meinte Haaland anschließend bei "BT Sport".

BVB-Trainer Terzic verrät Haaland-Anekdote

Wie groß der Torhunger des 22-Jährigen ist, das weiß auch BVB-Chefcoach Edin Terzic, mit dem er noch immer in Kontakt steht. "Ich habe ihm nur geantwortet, er hat mir geschrieben: 'Finally I did it'", verriet Edin Terzic am Samstagnachmittag vor der 6:1-Gala seiner Mannschaft gegen den 1. FC Köln bei "Sky".

Terzic erinnerte sich an eine Situation, als Haaland "in Berlin ausgewechselt wurde. Ich war damals Co-Trainer und er sagte, ich solle bitte dafür sorgen, dass der Trainer nicht nochmal auf die Idee kommt, ihn auszuwechseln, wenn er vier Tore geschossen hat, bevor er das fünfte machen kann". Haaland hatte in der Saison 2020/21 unter dem damaligen BVB-Trainer Lucien Favre beim 5:2-Sieg vier Tore erzielt. In der 85. Minute musste er dann für Youssoufa Moukoko weichen.

Nächste Haaland-Gala: "Ich liebe es, Tore zu schießen"

Edin Terzic, der nach der Entlassung von Lucien Favre im Dezember 2020 zum Cheftrainer aufstieg, führte aus: "Ich habe ihm damals vor dem Pokalfinale (4:1 gegen RB Leipzig, Anm. d. Red.) gesagt, heute wäre ein guter Moment. Das hat er nicht gemacht, aber wir haben trotzdem gewonnen." Auf dem Weg zum Pokalsieg hatte Haaland "nur" zwei Treffer erzielt.

Vier Tage nach Erling Haalands Fünferpack mit Manchester City gegen Leipzig legte er am Samstagabend einen Hattrick hinterher. Nach dem 6:0-Erfolg im Pokal-Viertelfinale erklärte er: "Ich bin ein Stürmer, ich liebe es, Tore zu schießen! Aber ich konzentriere mich nicht nur darauf, Tore zu schießen, sondern ich konzentriere mich darauf, Chancen zu bekommen. Wenn du Chancen hast, dann ist die Chance groß, dass du ein Tor schießt."

Erling Haaland wurde im Pokal gegen den FC Burnley übrigens erneut nach 63 Minuten ausgewechselt.