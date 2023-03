Marco Reus deutet Zukunftsentscheidung an

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Will seine Karriere beim BVB beenden: Marco Reus

Marco Reus war beim 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln mit zwei Toren einmal mehr einer der entscheidenden Spieler auf Seiten von Borussia Dortmund. Nach der Partie deutete der BVB-Kapitän eine wichtige Zukunftsentscheidung an.

Klares Zeichen von Führungsspieler Marco Reus, dessen Vertrag bei Borussia Dortmund zum Saisonende ausläuft. "Ich würde meine Karriere gerne hier beenden", so der 33-Jährige am "Sky"-Mikrofon. Das habe er schon "in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder gesagt". Reus, dienstältester Spieler im Kader, ist schon seit 2012 beim BVB.

Auf Nachfrage, ob sich beide Seiten hinsichtlich einer Verlängerung näher gekommen sind, bestätigte Reus: "Ja, wir sind in Gesprächen." Alles "andere wird sich in den kommenden Wochen ergeben".

Marco Reus, der einst in der Nachwuchsabteilung der Borussia ausgebildet worden und dann nach Stationen bei Rot Weiss Ahlen und Borussia Mönchengladbach zurück zum BVB zurückgekehrt war, muss im Falle einer Verlängerung wohl Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Sportdirektor Sebastian Kehl hatte erklärt, künftig vermehrt leistungsbezogene Verträge mit geringerem Grundgehalt aushandeln zu wollen.

Wann einigt sich der BVB mit Marco Reus?

Mit sechs Toren und sechs Vorlagen ist Marco Reus in dieser Bundesliga-Saison gemeinsam mit Julian Brandt bester Scorer des BVB - und dass, obwohl er aufgrund von Verletzungen nur 16 Mal gespielt hat. 13 Mal stand Reus in dieser Bundesliga-Saison in der Startelf von Cheftrainer Edin Terzic.

Zuletzt hatte "Bild" berichtet, dass die Führungsriege der Schwarz-Gelben zeitnah gemeinsam mit Marco Reus eine Entscheidung herbeiführen will. Bis zum Spitzenspiel gegen den FC Bayern am 1. April soll demnach klar sein, ob und wie lange Marco Reus noch in Dortmund bleibt. Im Gespräch ist ein neuer Vertrag bis 2024 mit Option auf eine weitere Spielzeit.