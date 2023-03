Nächster langer Ausfall? Erneute Sorgen um BVB-Angreifer

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Laboriert erneut an einer Schulterverletzung: Jamie Bynoe-Gittens (r.) vom BVB

Auch wenn Borussia Dortmund beim 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln eine furiose Offensivleistung gezeigt hat, muss der BVB aktuell auf zahlreiche Angreifer verzichten. Vor Beginn der Länderspielphase wächst nun die Sorge um einen Flügelstürmer.

Youssoufa Moukoko (Syndesmosebandriss) fehlt schon seit Wochen, auch Karim Adeyemi und der so formstarke Julian Brandt (beide Muskelfaserriss) waren zuletzt keine Optionen für Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic. Der 18 Jahre alte Jamie Bynoe-Gittens vergrößerte kurz vor der Partie gegen Köln dann noch die Sorgen.

Der junge Engländer laboriert erneut an einer Schulterverletzung. Kurz vor Spielbeginn hatte der BVB die Verletzung bekannt gegeben. Das Problem: Bynoe-Gittens war schon zwischen Mitte September und Mitte November wegen Schulterschmerzen ausgefallen, im Winter-Trainingslager in Marbella hatte er zudem einen kleinen Rückschlag erlitten.

Zwar konnte der BVB in Spanien Entwarnung geben, nachdem der Flügelstürmer erneut Probleme verspürte. In den vergangenen Wochen soll er nach "Sky"-Angaben dennoch häufig unter Schmerzen gespielt haben.

BVB-Profi Bynoe-Gittens eigentlich für Englands U20 nominiert

Darüber, wie lange Jamie Bynoe-Gittens nun auszufallen droht, machte Borussia Dortmund bislang keine Angaben.

Eigentlich war der Angreifer von Cheftrainer Ian Foster für die englische U20-Nationalmannschaft ins Aufgebot nominiert worden. Die Juniorenauswahl Englands empfängt am Mittwoch in Manchester die deutsche U20, anschließend stehen in Spanien Spiele gegen die USA (25.03.) und Frankreich (28.03.) auf dem Programm.

Jamie Bynoe-Gittens war zum Start ins Kalenderjahr 2023 für Borussia Dortmund als Joker äußerst wertvoll gewesen. Beim wilden 4:3 gegen den FC Augsburg erzielte er ebenso einen Treffer wie beim 2:0 gegen Werder Bremen. Nach bislang 13 Bundesliga-Einsätzen in dieser Saison steht er bei drei Toren und einer Vorlage.