Nach Albtraum-Start: Ex-BVB-Stürmer erobert England

IMAGO/Richard Callis/MB Media

Ex-BVB-Stürmer Alexander Isak brachte seine Kritiker zum Schweigen

70 Millionen Euro hat Premier-League-Klub Newcastle United für den ehemaligen BVB-Angreifer Alexander Isak hingeblättert - eine Investition, die sich zunächst überhaupt nicht so recht lohnen wollte. Doch der Schwede scheint nach schweren ersten Monaten nun endgültig angekommen zu sein.

Für Alexander Isak ist die erste Saison in der Premier League ein einziges Auf und Ab. Nach einem furiosen Start mit zwei Toren in seinen ersten drei Spielen war Isak monatelang mit einer Oberschenkelverletzung ausgefallen.

Nach seinem Comeback zu Beginn des Jahres wollte sich die alte Treffsicherheit dann einfach nicht einstellen, zudem strauchelte sein neuer Arbeitgeber Newcastle United Woche für Woche und ließ mehrfach wichtige Punkte im Rennen um die Champions-League-Qualifikation liegen. Sein erstes Jahr in England schien beinahe schon zu einer persönlichen Albtraum-Saison zu verkommen.

Bei den beiden jüngsten 2:1-Siegen gegen Wolverhampton Wanderers am 27. und Nottingham Forest am 28. Spieltag schlug dann aber wieder die große Stunde von Alexander Isak: Gegen die beiden Abstiegskandidaten avancierte der 23-Jährige jeweils zum Matchwinner, erzielte insgesamt drei Tore.

Newcastle-Teammanager: "Es ist nicht leicht, das zu schaffen"

Dramatisch ging es vor allem gegen Aufsteiger Nottingham zu. Kurz vor der Pause schoss Isak zunächst den Ausgleich, in der dritten Minute der Nachspielzeit verwandelte er dann noch einen Elfmeter zum Sieg.

Durch die jüngsten Tore liest sich die Statistik von Alexander Isak prompt äußerst gut: In zehn Premier-League-Spielen, in denen er sieben Mal in der Startelf stand, gelangen ihm sechs Tore.

Newcastle-Teammanager Eddie Howe hatte seinem Schützling schon in den vergangenen Wochen immer wieder auch öffentlich das Vertrauen ausgesprochen. Nach dem Sieg gegen Nottingham lobte er: "Es ist nicht leicht, das zu schaffen, aber er hat es wirklich gut weggesteckt. Ich fand, dass er Nottingham Forest ständig zu schaffen gemacht hat."