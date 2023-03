Bericht: Neues Angebot für BVB-Star Guerreiro

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Raphael Guerreiro zeigte gegen Köln eine starke Leistung auf ungewohnt offensiver Position

Raphael Guerreiro zeigte am Samstagabend auf ungewohnt offensiver Position eine bockstarke Leistung - von sport.de gab's die Note 1,0. Beim 6:1-Kantersieg gegen den 1. FC Köln traf der Portugiese zum 1:0 für seinen BVB, bereitete zwei weitere Tore noch vor der Pause außerdem mustergültig vor. In dieser Verfassung wird Guerreiro doch noch einmal ein heißer Kandidat für eine Vertragsverlängerung.

Schon vor dem Heimspiel gegen die Kölner wurde darüber berichtet, dass in der nun anstehenden Länderspielpause neue Gespräche zwischen Borussia Dortmund und der Spielerseite anstehen sollen.

Die "Ruhr Nachrichten" gehen jetzt in ihrer Berichterstattung sogar noch weiter: Nach Informationen der Zeitung soll dem Linksverteidiger, der am Samstagabend auf dem offensiven Flügel eingesetzt wurde, bereits "in Kürze" eine neue Vertragsofferte unterbreitet werden.

Guerreiro, der mittlerweile längst zu einem der dienstältesten Borussen geworden ist, soll dabei über mindestens zwei weitere Jahre an die Schwarz-Gelben gebunden werden.

Guerreiro schon seit 2016 beim BVB

Während es noch vor einem halben Jahr fast schon ausgeschlossen erschien, dass die Zusammenarbeit zwischen dem BVB und dem Europameister von 2016 auch über das Saisonende 2023 hinaus fortbestehen wird, soll Borussia Dortmund nun auf eine Einigung drängen.

Der 29-Jährige steht bereits seit 2016 bei den Westfalen unter Vertrag und absolvierte seit dem 154 Bundesliga-Partien, in denen er 29 Treffer erzielte.

In der Vergangenheit wurden Guerreiro immer wieder Defizite im Abwehrverhalten angekreidet, so galten sein Stellungsspiel und sein Zweikampfverhalten nicht immer als ausreichend. In den letzten Wochen punktete der Linksfuß dann aber vor allem mit seinem Einsatzwillen und seiner Flexibilität - wie zuletzt gegen den 1. FC Köln erneut unter Beweis gestellt.