Nagelsmann in der Kritik: "Das hätte nicht sein müssen"

Verlor mit dem FC Bayern in Leverkusen: Julian Nagelsmann

Der langjährige Nationalmannschaftskapitän Michael Ballack hat nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern bei Bayer Leverkusen Kritik an Trainer Julian Nagelsmann und seiner Aufstellung geübt.

"Da müssen wir die Ausrichtung hinterfragen. Das war einfach einen Tick zu defensiv, das hätte gar nicht sein müssen", sagte Ballack in der Halbzeitpause bei "DAZN".

Zu diesem Zeitpunkt führte der deutsche Rekordmeister durch das Tor von Joshua Kimmich (22.) zwar noch mit 1:0. Statt gegen die formstarke Werkself auf Pressing und hohes Anlaufen zu setzen, zogen sich die Münchner jedoch weit zurück und ließen dem Kontrahenten (zu) viel Platz.

Auch Joao Cancelos Aufstellung als rechter Schienenspieler monierte Ballack: "Julian Nagelsmann mit seiner Entscheidung, Cancelo rechts spielen zu lassen, und mit der Dreierkette - da müssen sich die Bayern intern auch Fragen stellen." Der Portugiese sei auf dieser von ihm ungeliebten Position "verschenkt", urteilte der frühere DFB-Star.

In der zweiten Halbzeit drehte sich die Partie dann endgültig zu Gunsten der Hausherren: Zwei Elfmetertore von Exequiel Palacios (55./73.) bedeuteten letztlich die bereits dritte Saisonpleite des FC Bayern in der Bundesliga.

"So eine Niederlage ist beim FC Bayern immer Zündstoff. Für die Bayern ist die Länderspielpause ein Nachteil. Das wird an den Spielern nagen. Das gibt Nervosität", sagte Ballack, auch mit Blick auf den Kracher gegen Borussia Dortmund am 1. April.

Viel Frust beim FC Bayern: "Wir haben alles vermissen lassen"

Für Frust sorgte der Rückschlag in Leverkusen beim FC Bayern auch in den eigenen Reihen.

"Auf jeden Fall war das nicht das, was Bayern München bedeutet", polterte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "So wenig Antrieb, so wenig Mentalität, so wenig Zweikampfführung, so wenig Durchsetzungsvermögen habe ich selten erlebt."

Der Bosnier schimpfte: "Wir haben alles vermissen lassen und uns von einer Mannschaft, die am Donnerstag noch gespielt hat, überrennen lassen, sie waren in allen Belangen besser."