Matthäus prophezeit Bayern-Gala gegen BVB

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Lothar Matthäus erwartet den FC Bayern in der Tabelle bald wieder vor dem BVB

Am Wochenende hat der FC Bayern die Tabellenführung an den BVB verloren. Vor dem direkten Duell der beiden Titelkandidaten ist Rekordnationalspieler Lothar Matthäus von einer Top-Reaktion der Münchner überzeugt. Skeptisch ist er hingegen bei einem Transferkandidaten seines Ex-Vereins.

Wachablösung in der Bundesliga: Nach einer 6:1-Gala von Borussia Dortmund am Samstag hat der FC Bayern tags darauf in Leverkusen gepatzt und Platz eins fürs Erste abgegeben.

Umso wichtiger ist für den deutschen Branchenführer nun das Topspiel gegen den direkten Konkurrenten am 1. April in der heimischen Allianz Arena. Durch einen Sieg könnte das Team von Trainer Julian Nagelsmann wieder am BVB vorbeiziehen.

Lothar Matthäus ist dann live dabei. "Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel", verriet der 61-Jährige in der Talksendung "Sky90".

Der Weltmeister von 1990 erwartet einen Schlagabtausch auf allerhöchstem Niveau. "Dortmund 2023 riesig, Bayern mit Hochs und Tiefs", fasste er die unterschiedlichen Gemütslagen vor dem Klassiker zusammen.

Dennoch setzt Matthäus auf seinen früheren Arbeitgeber: "Es ist ein Endspiel um Platz eins - und ich bin überzeugt, dass Bayern diese Spiele kann."

Matthäus: Kolo Muani nicht die "Premiumlösung" für den FC Bayern

Ein anderes Thema, dass den FC Bayern seit einiger Zeit begleitet, ist die Stürmersuche. Seit Robert Lewandowski den Klub Richtung Barcelona verlassen hat, fehlt dem Rekordmeister ein zentraler Angreifer auf Weltklasse-Niveau.

Dem mehrfach in München gehandelten Shootingstar Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt traut Matthäus die Rolle eher nicht zu.

"Ich weiß nicht, ob er zu Bayern München passt. Wenn Bayern eine Nummer neun sucht, dann ist es nicht Kolo Muani. Da gibt es ganz sicher andere", äußerte der heutige TV-Experte Zweifel am Franzosen.

Ein grundsätzliches Interesse kann sich Matthäus zwar vorstellen, mehr allerdings nicht: "Er ist bei Bayern vielleicht in den Köpfen drin, aber ich glaube nicht, dass er die Premiumlösung ist."