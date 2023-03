Muskelfaserriss! Musiala vom DFB-Team abgereist

IMAGO/Revierfoto

Jamal Musiala vom FC Bayern ist vom DFB-Team abgereist

Jamal Musiala vom FC Bayern ist mit Blick auf die Heim-Europameisterschaft 2024 einer der Hoffnungsträger der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Den anstehenden Neustart nach dem WM-Debakel in Katar wird der 20-Jährige allerdings verpassen.

Schlechte Nachrichten für den FC Bayern und das DFB-Team: Jamal Musiala hat die deutsche Auswahl am Montag verlassen und den Rückweg vom DFB-Campus in Frankfurt nach München angetreten.

Der Grund: Der Youngster des deutschen Rekordmeisters hat sich einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen.

"Wir hatten alle gehofft, dass Jamal fit ist, weil er eine einzigartige Qualität hat. Deswegen ist es schade für alle, dass er nicht dabei ist. Wir hoffen, dass er schnell wieder fit ist und nach den Länderspielen wieder spielen kann", bestätigte Bundestrainer Hansi Flick am Montagnachmittag auf einer Pressekonferenz.

Zuvor hatte bereits die "Bild" über den Ausfall des Edeltechnikers berichtet.

Jamal Musiala mit überragender Saison beim FC Bayern

Musiala gehört seit 2020/21 fest zum Profikader des FC Bayern. Seitdem mauserte sich der Youngster schnell zum absoluten Leistungsträger. 2022/23 gehört der flexibel einsetzbare Offensivspieler mit 15 Toren und zwölf Vorlagen zu den herausragenden Akteuren in der bayrischen Landeshauptstadt.

Für die deutsche Nationalmannschaft debütierte Musiala im März 2021 beim 3:0-Sieg gegen Island. Seitdem bestritt er 19 weitere Länderspiele. Bei der erstmals im Winter ausgetragenen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar stand Musiala in jedem Spiel der Deutschen in der Startelf. Nur bei der 1:2-Pleite gegen Japan absolvierte das Talent nicht die vollen 90 Minuten.

Den Neustart nach der schwachen WM begeht die deutsche Auswahl am 25. März um 20:45 in Mainz gegen Peru. Am 28. März folgt in Köln ein Test gegen Belgien (20:45 Uhr).