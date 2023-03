Düstere Kane-Prognose für den FC Bayern

IMAGO/Kieran McManus/Shutterstock

Wechselt Harry Kane nicht zum FC Bayern?

Immer wieder wird Harry Kane mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Laut Ex-Profi Frank McAvennie wird der Superstar von Tottenham Hotspur aber nie in der Fußball-Bundesliga landen.

Geht es nach dem 63-Jährigen, darf sich lediglich Manchester United Hoffnungen auf eine Verpflichtung des Torjägers machen.

"Er wird Tottenham nicht für eine Gehaltskürzung verlassen. Warum sollte ManUnited ihn nicht bezahlen? Sie haben Ronaldo bezahlt", stellte McAvennie seine These gegenüber dem "Football Insider" in den Raum: "Wenn ManUnited ihn will, müssen sie ihn bezahlen." Kane würde gut zum englischen Rekordmeister passen, meinte der Schotte.

Dass der 29-Jährige zum FC Bayern wechseln könnte, glaubt McAvennie nicht. "Ich denke, er würde zu United passen und ich kann mir nicht vorstellen, dass er irgendwo anders hingeht", machte der ehemalige Spieler anderen Interessenten wenig Hoffnung.

Lässt Tottenham seinen Superstar nicht ziehen?

Kane ist noch bis 2024 an die Spurs gebunden. "Sky Sports" zufolge schließt Tottenham einen Verkauf seines Kapitäns im Sommer aus.

Sollten sich die Nordlondoner mit Kane nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen, würden sie auch einen ablösefreien Abgang ihres Top-Stürmers in Kauf nehmen, hieß es unlängst. Gespräche über eine längere Zusammenarbeit sollen laut dem TV-Sender derzeit auf Eis liegen.

Spur zum FC Bayern "sehr, sehr kalt"

Doch wie stark ist das Interesse des FC Bayern an Kane wirklich? "Sky"-Reporter Florian Plettenberg stellte zuletzt klar, dass die Spur an die Säbener Straße "sehr, sehr kalt" wäre.

Der deutsche Rekordmeister hat zudem kürzlich das Arbeitspapier mit Eric Maxim Choupo-Moting bis 2024 verlängert.

"Gar nichts" habe die Verlängerung des Angreifers mit der Personalie Kane zu tun. "Das ist überhaupt nicht unsere Überlegung", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic daraufhin bei "Sky".