Arne Dedert/dpa

Mergim Berisha gehört erstmals zum Aufgebot der deutschen A-Nationalmannschaft

Am kommenden Samstagabend (ab 20:45 Uhr) startet die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft in ihr Länderspieljahr 2023. In einem ersten Freundschaftsspiel gegen die Auswahl Perus soll die Schmach der WM 2022 in Katar allmählich vergessen gemacht werden. Wo wird Deutschland vs. Peru live im TV und Stream übertragen?

Nach der katastrophalen Weltmeisterschaft im letzten Jahr, als das DFB-Team zum zweiten Mal nacheinander bereits in der Gruppenphase scheiterte, soll von nun an alles besser werden. In einem ersten Test gegen die Südamerikaner will sich der viermalige Weltmeister von seiner besseren Seite präsentieren.

Es ist das insgesamt dritte Duell der DFB-Auswahl gegen Peru, die beiden vorherigen Spiele wurden gewonnen (zuletzt im September 2018 mit 2:1).

Bundestrainer Hansi Flick hat im Jahr vor der Heim-EM 2024 einen neuen Konkurrenzkampf um praktisch alle Positionen in der Startelf ausgerufen und gibt direkt zum Länderspiel-Auftakt in diesem Frühjahr neuen Kräften eine Chance.

Gegen Peru am Samstag und Belgien am 28. März wollen unter anderem die Debütanten Mergim Berisha (FC Augsburg), Marius Wolf (BVB) und Josha Vagnoman (VfB Stuttgart) Eigenwerbung betreiben.

Wie startet Deutschland nach dem WM-Fiasko in das neue Länderspieljahr? Wie wird sich die neue zusammengestellte DFB-Auswahl im Test gegen Peru präsentieren? Und wo wird das erste Länderspiel 2023 im Fernsehen und Stream übertragen?

Hier läuft Deutschland vs. Peru live im Free-TV und Stream