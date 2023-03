Matthäus sicher: Dann wird der BVB Deutscher Meister

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Lothar Matthäus sieht die Meisterschaft des FC Bayern ernsthaft in Gefahr

Mit einer neuen, lange nicht mehr gesehen Konstellation geht es für den FC Bayern und den BVB in die ganz heiße Phase der Bundesliga-Saison, die in der kommenden Woche nach der Länderspielpause starten wird: Borussia Dortmund grüßt von der Tabellenspitze, die Münchner sind der neue Jäger. Umso brisanter dürfte das direkte Duell der deutschen Top-Klubs am 1. April (ab 18:30 Uhr) in München werden - das meint auch Ex-Weltfußballer Lothar Matthäus.

"So eine Konstellation gab es sehr lange nicht mehr. Dass der BVB am 26. Spieltag als Tabellenführer nach München kommt, macht das Ganze noch viel spannender", freut sich der deutsche Rekordnationalspieler bei "Sky" schon jetzt auf den Bundesliga-Klassiker in der nächsten Woche.

Laut Matthäus zeigt der BVB seit Wochen herausragende Leistungen auf dem Platz, gepaart mit dem nötigen Quäntchen Glück. "Die Dortmunder haben einen großartigen Lauf, aber auch ein paar Spiele gehabt, bei denen man früher Bayern-Dusel gesagt hätte. Es ist ein bisschen so, als hätten die Klubs die Rollen vertauscht", meinte der 61-Jährige, der selbst sieben Mal mit dem FC Bayern Deutscher Meister wurde.

Vom Ausgang der Partie am 1. April in der Allianz Arena könnte der weitere Verlauf der gesamten Bundesliga-Saison abhängen, vermutet der Weltmeister-Kapitän von 1990.

Stimmung beim BVB "etwas besser" als beim FC Bayern

Sollte der FC Bayern sein Heimspiel gegen die Schwarz-Gelben gewinnen, "holen sie den Titel", glaubt Matthäus. Er fuhr fort: "Bei einem Unentschieden bliebe es extrem spannend und wenn Dortmund durch einen Sieg vier Punkte davonzieht, werden sie Deutscher Meister."

Die überschwängliche Euphorie, die im östlichen Ruhrgebiet schon in den letzten Meisterjahren 2011 und 2012 zu beobachten war, würde das Team von Cheftrainer Edin Terzic im Falle eines Sieges bei den Bayern durch die weitere Saison tragen, ist sich der TV-Experte sicher: "Gewinnt der BVB unseren Klassiker, wird in Dortmund ja bis zum Saisonende über nichts anderes als über Fußball gesprochen und die Fans und die ganze Stadt werden alles für die Schale tun. Die Stimmung dürfte aktuell etwas besser in Dortmund als in München sein."

Allerdings: Der letzte Bundesliga-Sieg des BVB beim FC Bayern liegt mittlerweile schon neun Jahre zurück.