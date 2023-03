FC Bayern interessiert? Neue Gerüchte um Havertz

IMAGO/Paul Terry

Wo liegt die Zukunft von Nationalspieler Kai Havertz?

Immer wieder wird Kai Havertz mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun ranken sich erneut Wechsel-Gerüchte um den Offensivspieler des FC Chelsea. Im Fokus dabei: Real Madrid.

Obwohl der FC Chelsea auf dem Transfermarkt mächtig für Schlagzeilen gesorgt hat, ist Kai Havertz an der Stamford Bridge unter Cheftrainer Graham Potter nach wie vor gesetzt.

Trotzdem wird der 23-Jährige nun bei Real Madrid gehandelt. Laut dem Portal "Defensa Central" beschäftigen sich die Königlichen mit dem Chelsea-Profi. Der amtierende Champions-League-Sieger soll Havertz bereits vor dessen Wechsel von Bayer Leverkusen nach London im Sommer 2020 auf dem Zettel gehabt haben.

Real-Präsident Florentino Pérez will im Sommer die Offensive der Madrilenen verstärken. Havertz ist bei diesem Vorhaben offenbar in den Fokus gerückt.

Verwirrung um Interesse des FC Bayern

In den vergangenen Monaten wurde auch immer wieder über ein mögliches Havertz-Engagement beim FC Bayern spekuliert.

Das Portal ""Mediafoot" berichtete zuletzt, die Münchner seien hinter den Kulissen "sehr aktiv" in der Causa. Diesen Gerüchten widersprach daraufhin allerdings "Sport1". Dem TV-Sender zufolge bestehe an der Säbener Straße schlichtweg "kein Interesse" am Chelsea-Star.

Havertz besitzt bei den Londonern noch einen gültigen Vertrag bis 2025. Der deutsche WM-Fahrer hat in der laufenden Saison bereits 36 Pflichtspiele für die Blues absolviert. Seine persönliche Ausbeute: neun Tore sowie ein Assist.

Für den FC Chelsea läuft es unter Potter weiterhin unrund. In der Premier League liegt der Klub lediglich auf dem zehnten Platz und droht das internationale Geschäft somit komplett zu verpassen. In den nationalen Pokalwettbewerben wurde der Titel vorzeitig verpasst.

Immerhin ist Chelsea noch im Viertelfinale der Champions League vertreten. Gegner hierbei: Real Madrid.