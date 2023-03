"Schwer getroffen": Zwangspause für Haaland

IMAGO/Conor Molloy/News Images

Erling Haaland ist verletzt

Zwangspause für Erling Haaland: Der Torjäger von Manchester City fehlt der norwegischen Nationalmannschaft bei den anstehenden Länderspielen. Ernsthaft Grund zur Sorge besteht beim ehemaligen BVB-Star aber nicht.

Haaland muss aufgrund einer Leistenverletzung bei den Aufgaben gegen Spanien (25.3.) und Georgien (28.3.) passen. Das teilte der norwegische Fußball-Verband am Dienstagvormittag in einem offiziellen Statement mit.

"Wir hatten die Hoffnung, dass es nur eine Kleinigkeit ist, aber nach mehreren Tests und Untersuchungen wurde gestern klar, dass er in den anstehenden Spielen nicht zum Einsatz kommen kann", so Mannschaftsarzt Ola Sand: "Es ist besser, wenn er in seinem Klub weitere medizinische Behandlungen bekommt."

Cheftrainer Ståle Solbakken fügte hinzu: "Erling hat es schwer getroffen, als er erfuhr, dass er nicht für die Mannschaft spielen kann. Zum Glück gibt es in dieser Gruppe noch genug Selbstvertrauen, Talent und Geschlossenheit, um in den nächsten Spielen Punkte zu holen. Wir lassen den Kopf keinen Millimeter hängen, sondern arbeiten weiter daran, für Samstag und Dienstag optimal vorbereitet zu sein."

Erling Haaland trifft auf den FC Bayern

Haaland präsentiert sich bei Manchester City aktuell in absoluter Topform. Nach seinem rund 60 Millionen Euro teuren Transfer vom BVB zu den Skyblues im vergangenen Sommer erzielte der 22-Jährige in bislang 37 Pflichtspielen stolze 42 Tore.

Auch dank Haaland hat Manchester City in der Premier League noch Chancen auf den Titel. Das Team von Starcoach Pep Guardiola rangiert mit einem Rückstand von acht Punkten als Zweiter hinter dem FC Arsenal, hat aber noch ein Spiel in der Hinterhand.

Im Viertelfinale der Champions League kommt es für Haaland und Manchester City demnächst zum Kracher-Duell mit dem FC Bayern aus der Fußball-Bundesliga.