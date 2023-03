"Wir brauchen ihn": BVB-Legende mit flammenden Reus-Appell

IMAGO/Elmar Kremser/SVEN SIMON

Der Vertrag von Marco Reus beim BVB läuft im Sommer aus

Die Zukunft von BVB-Kapitän Marco Reus ist weiter ungewiss. Nach derzeitigem Stand ist wohl eine Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund die wahrscheinlichste Option. Auch eine BVB-Legende hat sich nun für einen Verbleib seines ehemaligen Mitspielers stark gemacht.

"Ich würde meine Karriere gerne hier beenden", sagte Marco Reus nach der Partie am Samstag gegen den 1. FC Köln am "Sky"-Mikrofon. Das habe er schon "in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer wieder gesagt". Sein Vertrag im Sommer läuft aus. Laut übereinstimmenden Medienberichten muss der Offensivakteuer für eine Verlängerung der Zusammenarbeit eine saftige Gehaltskürzung in Kauf nehmen.

Zuletzt hatte "Bild" berichtet, dass die Führungsriege der Schwarz-Gelben zeitnah gemeinsam mit Marco Reus eine Entscheidung herbeiführen will. Bis zum Spitzenspiel gegen den FC Bayern am 1. April soll demnach klar sein, ob und wie lange Marco Reus noch in Dortmund bleibt. Im Gespräch ist ein neuer Vertrag bis 2024 mit Option auf eine weitere Spielzeit.

BVB: Großkreutz wünscht sich Verbleib von Marco Reus

Neben vielen BVB-Fans wünscht sich auch Klub-Legende Kevin Großkreutz einen Verbleib seines ehemaligen Mitspielers. "Ich hoffe, dass er sich hier in Dortmund vernünftig verabschiedet, seine Karriere hier beendet und seinen Vertrag noch einmal ein bis zwei Jahre verlängert", stellte der Ex-Profi bei "Bild TV" klar.

"Wir brauchen ihn. Der Verein braucht ihn, weil man sich mit irgendeinem Spieler identifizieren muss. Das ist er", sagte Großkreutz, der inzwischen in der Oberliga Westfalen seine Fußballschuhe schnürt und fügte hinzu: "Wir brauchen einen solchen Typen in der Mannschaft."

Wie wichtig der 33-Jährige für seine Mannschaft ist, zeigt ein Blick auf die Statistiken. Mit sechs Toren und sechs Vorlagen ist Marco Reus in dieser Bundesliga-Saison gemeinsam mit Julian Brandt bester Scorer des BVB - und dass, obwohl er aufgrund von Verletzungen nur 16 Mal gespielt hat. 13 Mal stand Reus in dieser Bundesliga-Spielzeit in der Startelf von Cheftrainer Edin Terzic.