"Ihr Versager": Bayern-Stars wehren sich gegen Netz-Hetze

Leroy Sané zählt zu den meistkritisierten Profis beim FC Bayern

In der Länderspielpause hat der FC Bayern mit einer ungewöhnlichen Aktion auf sich aufmerksam gemacht. Thomas Müller, Leroy Sané und Leon Goretzka weisen in einem aufsehenerregenden Video auf das Problem von Hass-Kommentaren im Internet hin.

In einem auf diversen Social-Media-Kanälen veröffentlichen Beitrag lesen die deutschen Nationalspieler echte Beleidigungen und Beschimpfungen von Internet-Usern vor.

"Halt besser dein unqualifiziertes Maul", "Früher war es Mia San Mia, heute nur noch Ausländer", "Ich spucke auf euch, ihr Missgeburten", "Möge euer Teambus brennen, ihr Versager" - die Sätze, die das Trio in dem Video vorliest, sind schockierend. Manche rassistische Wörter mussten gar mit einem Piepton überdeckt werden.

In der zusammen mit Hauptsponsor Deutsche Telekom ins Leben gerufenen Kampagne "Gemeinsam gegen Hass im Netz" will der FC Bayern aufklären und Betroffene unterstützen.

FC Bayern: Vorstandschef Kahn spricht aus Erfahrung

"Ich habe in meiner Profi-Zeit in der Bundesliga erlebt, was verbale Entgleisungen und Aggressionen anrichten können. Im Netz bleiben diese Hass-Kommentare der Öffentlichkeit oft verborgen", erklärte Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn: "Wir brauchen hier mehr Transparenz."

Telekom-Markenchef Uli Klenke betonte, dass Hass-Kommentare, Shitstorms und Mobbing "das Miteinander im realen Leben und im digitalen Raum" vergifte. Seine Hoffnung lautet: "Alle sollen sich ohne Ängste im Internet bewegen können."

Die Sequenz mit Müller, Sané und Goretzka soll neben den Social-Media-Kanälen auch punktuell im TV in Sportumfeldern ausgestrahlt werden.

In der Bundesliga geht es für den FC Bayern nach der Länderspielpause mit dem richtungsweisenden Top-Spiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund in der heimischen Allianz Arena weiter.

Anpfiff des deutschen Klassikers ist am 1. April um 18:30 Uhr.