Nächster bitterer Rückschlag für Hertha BSC

IMAGO/Matthias Koch

Hertha BSC droht der Abstieg aus der Fußball-Bundesliga

Sportlich läuft es derzeit überhaupt nicht für Hertha BSC, in der Fußball-Bundesliga droht der Abstieg. Nun muss der Krisen-Klub einen weiteren Rückschlag verkraften.

Wie der "RBB" unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, gibt es in den Berliner Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD weiterhin keine Einigung zum neuen Hertha-Stadion in der Hauptstadt.

Demnach sollen beide Parteien zwar den Bau eines privat finanzierten reinen Fußballstadions für Hertha BSC unterstützen. Uneinigkeit herrsche aber über den möglichen Standort der Arena.

Die bisherige Sportsenatorin Iris Spranger (SPD) favorisiert einen Bau im Lindeneck am nordwestlichen Rand des Olympiaparks.

In den Koalitionsvertrag wird es dem Bericht zufolge aber wohl nur ein Passus schaffen, der auf die von Spranger eingesetzte Expertenkommission verweist. Diese wiederum soll den Standort bis zum kommenden September prüfen.

Gerungen wir angeblich noch um eine mögliche Zuschauerobergrenze von 45.000 für die neue Spielstätte von Hertha BSC. Schafft es diese in den Koalitionsvertrag, käme das der Festlegung auf das Lindeneck gleich.

Hertha BSC droht mal wieder der Abstieg

Sowohl in der SPD als auch in der CDU soll es allerdings auch Stimmen geben, die den gesamten Olympiapark für einen möglichen Neubau in Betracht ziehen wollen. Standorte außerhalb des Olympiaparks könnten zudem ebenfalls noch in Frage kommen, heißt es.

Positiv aus Sicht von Hertha BSC: Die Ligazugehörigkeit des Klubs wird bei der Stadionfrage wohl letztlich keine Rolle spielen.

Aktuell belegt die Alte Dame den Relegationsrang 16. Schon in der vergangenen Spielzeit rettete sich der Hauptstadt-Klub erst in der Relegation gegen den Hamburger SV.

Hertha BSC trägt seine Heimspiele seit 1963 mit Unterbrechungen im Berliner Olympiastadion aus. Der Wunsch nach dem Umzug in eine reine Fußballarena existierte allerdings schon seit vielen Jahren - und die Hängepartie geht wohl vorerst weiter.