Reis über Schalkes neuen Liebling: "Er ist sehr geerdet"

Henning Matriciani (r.) kommt unter Thomas Reis auf viele Einsatzzeiten

Henning Matriciani ist in der laufenden Bundesliga-Spielzeit zu einem der neuen Publikumslieblinge beim FC Schalke 04 geworden. Seine kämpferische Spielweise auf und z seineurückhaltende Art außerhalb des Platzes kommen beim S04-Anhang bestens an. Nun steht der Defensivspieler vor seinem Debüt in der U21-Nationalmannschaft.

Gerade 23 Jahre jung geworden, ist Matriciani als Jahrgang 2000 aktuell noch spielberechtigt für die Mannschaft von Bundestrainer Antonio Di Salvo.

Seinen steilen sportlichen Aufstieg in der laufenden Saison vom Dauerreservisten zum Schalker Stammspieler hat der gebürtige Lippstädter vor allem seinem Cheftrainer Thomas Reis zu verdanken, der seit dem Herbst des letzten Jahres voll auf ihn baut.

Zeitweise sogar als Innenverteidiger, zuletzt als Linksverteidiger in der Schalker Abwehrkette: Insgesamt bringt es Matriciani in der laufenden Bundesliga-Spielzeit nun bereits auf 14 Startelf-Einsätze für Königsblau.

Sein äußert ungewöhnlicher Karriereweg vom Physiotherapeuten in Lippstadt zum gestandenen Bundesliga-Profi innerhalb von zweieinhalb Jahren kommt einem fußballerischen Märchen gleich, welches zu der großen Popularität der Nummer 41 beim Schalker Anhang ebenfalls beigetragen hat.

S04-Trainer Thomas Reis sieht aber keinerlei Gefahr, dass Matriciani doch noch einmal die Bodenhaftung verlieren könnte: "Ich bin froh, dass Henning sehr vernünftig und bodenständig ist. Er ist sehr geerdet."

Reis freut sich über Matriciani-Nominierung

Vor drei Jahren noch in der viertklassigen Regionalliga West für den SV Lippstadt am Ball, folgte im Sommer 2020 der Wechsel zum FC Schalke, wo Matriciani zunächst nur in der zweiten Mannschaft eingesetzt wurde.

Nach mehreren Kurzeinsätzen in der Schalker Zweitliga-Saison 2021/2022 folgte in diesem Jahr der große Durchbruch auf der Linksverteidiger-Position, nachdem die Gelsenkirchener dort nach den Ausfällen von Thomas Ouwejan und Jere Uronen immer wieder Probleme hatten.

Die schnelle Berufung in die deutsche U21-Auswahl freut auch S04-Coach Reis: "Er hat sich das absolut verdient, man kann darauf stolz sein. Die U21 hat ein paar Spieler nach oben abgegeben, dadurch sind andere nachgerückt. Henning hat bei uns ein paar Spiele gemacht, die sehr ordentlich waren."

Die U21-Auswahl spielt am kommenden Freitag (18:15 Uhr) gegen Japan und am 28. März in Rumänien (18 Uhr).