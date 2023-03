Enthüllt! So plant der FC Schalke mit seinen Leih-Stars

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel (r.) und Cheftrainer Thomas Reis

Noch ist längst nicht klar, in welcher Liga der FC Schalke 04 in der kommenden Saison überhaupt an den Start gehen wird. Fakt ist aber bereits, dass Sportvorstand Peter Knäbel wieder einmal alle Hände voll zu tun haben wird, um den künftigen Lizenzspielerkader der Königsblauen zusammenzustellen.

Derzeit ist eine ganze Reihe von Spielern, die noch über den Sommer hinaus bei den Gelsenkirchenern unter Vertrag stehen, an andere Klubs verliehen. Die "Bild" berichtet nun über die Pläne der Königsblauen mit seinen Leihspielern.

So steht nach Informationen der Zeitung bereits fest, dass Stürmer Marvin Pieringer (ausgeliehen an den SC Paderborn) und Florian Flick (ausgeliehen an den 1. FC Nürnberg) im Sommer zum FC Schalke zurückkehren und dann einen neuen Anlauf unter Cheftrainer Thomas Reis nehmen sollen.

Die derzeitige Tabellen-17. der Bundesliga soll vor allem mit Mittelfeldmann Flick fest planen und Anfragen vom Club sowie aus Hoffenheim für einen festen Sommer-Transfer abgelehnt haben.

S04-Flops sollen im Sommer verkauft werden

Ganz anders stellt es sich laut "Bild" bei Can Bozdogan (ausgeliehen an den FC Utrecht), Reinhold Ranftl (Austria Wien), Dries Wouters (KV Mechelen) und Jordan Larsson (FC Kopenhagen) dar. Bei allen vier Spielern wollen die Schalker eine Trennung forcieren und streben Verkäufe an. Zu schwach waren ihre Auftritte im S04-Trikot bis zum Winter beziehungsweise zu wenig drängen sie sich momentan bei ihren Leih-Klubs auf.

Noch unklar soll derweil die Zukunft von Blendi Idrizi (Jahn Regensburg) und Kerim Calhanoglu (SV Sandhausen) aussehen. In den Fällen des 24-Jährigen und 20-Jährigen könnte am Ende die Ligazugehörigkeit den finalen Ausschlag darüber geben, ob sie ab dem Sommer erneut beim FC Schalke ran dürfen oder nicht. Laut dem Medienbericht wollen es Idrizi und Calhanoglu ab dem Sommer beide noch einmal im Revier versuchen.