England lädt Ukraine-Flüchtlinge zum Duell in Wembley ein

IMAGO/Jonathan Brady

England lädt über 1000 ukrainische Flüchtlinge zum EM-Quali-Duell ein

Für das Duell in der EM-Qualifikation zwischen England und der Ukraine am Sonntag (18.00 Uhr) hat der englische Fußballverband FA mehr als 1000 ukrainische Geflüchtete und deren Gastfamilien ins Londoner Wembley-Stadion eingeladen.

Das Angebot wurde Menschen unterbreitet, die am "Homes-for-Ukraine"-Programm der britischen Regierung beteiligt sind. Dieses war im vergangenen Jahr als Reaktion auf die russische Invasion der Ukraine ins Leben gerufen worden.

"Im vergangenen Jahr stand Großbritannien Seite an Seite mit den Menschen in der Ukraine", sagte Sportminister Stuart Andrew: "Wir tun weiterhin alles, um all jene zu unterstützen, die aufgrund von Putins illegalem Krieg vertrieben wurden." Es gibt rund 117.000 ukrainische Flüchtlinge im Vereinigten Königreich.

Neben den Menschen, die vom Programm eingeladen wurden, werden 4200 ukrainische Fans im ausverkauften Wembley-Stadion zum Auftakt der EM-Qualifikation erwartet.