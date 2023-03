Ex-Bayern-Star erklärt seinen Abschied aus München

IMAGO

Marc Roca (r.) spielte von 2020 bis 2022 beim FC Bayern

Zwei Jahre lang stand Marc Roca beim FC Bayern unter Vertrag. Zur Saison 2020/2021 für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona gekommen, biss er sich an der starken Konkurrenz im Mittelfeld der Münchner die Zähne aus. Der Spanier blickt dennoch voller Demut auf seine Bayern-Zeit zurück.

Obwohl er in seinen zwei Spielzeiten beim Deutschen Rekordmeister auf gerade einmal sechs Startelfeinsätze in der Bundesliga kam, schaut Marc Roca gegenüber "The Athletic" zufrieden auf seine Jahre in München.

"Es war für mich eine unglaubliche Entwicklungsphase. Bei Espanyol habe ich zuvor immer gespielt, ich war noch nie zuvor von zu Hause weg. Also war es ein guter Schritt in meinem Leben. Es war nicht einfach, aber ich glaube, dass ich sehr daran gewachsen bin", so der mittlerweile 26-Jährige, der im letzten Sommer für zwölf Millionen Euro zu Leeds United in die Premier League wechselte.

Roca betonte auch, dass er aus seiner Sicht dem FC Bayern in sportlicher Hinsicht durchaus weitergeholfen hatte: "Wenn ich gespielt habe, zeigte ich gute Leistungen und habe mir und allen anderen gezeigt, dass ich mit diesen Spielern mithalten kann. Wenn der Trainer dann anders entscheidet und auf andere Spieler setzt, kann ich das akzeptieren", meinte der Mittelfeldmann, der für Leeds in der laufenden Saison bereits 27 Pflichtspiele absolviert hat.

Marc Roca ohne Frust: "Manchmal sind die Dinge so"

Er sei seinem Ex-Trainer Julian Nagelsmann und dem gesamten FC Bayern trotz seiner Rolle als Dauerreservist "sehr dankbar". "Joshua Kimmich hat gespielt, mit dem ich mir eine Position geteilt habe. Ich musste akzeptieren, dass er ein sehr wichtiger Spieler beim FC Bayern und für die deutsche Nationalmannschaft war. Manchmal sind die Dinge so", fand Roca weitere, milde Worte.

Mit Leeds United steckt der Spanier in der Premier League mitten im Abstiegskampf. Sein neuer Klub weist nach 27 Spieltagen in der Englischen Meisterschaft nur zwei Punkte Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz auf.

Marc Roca hatte im letzten Sommer bis 2026 beim dreimaligen englischen Meister unterschrieben.