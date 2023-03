Bayern-Legende vor BVB-Schlager: "Da muss ein Sieg her!"

Pressefoto ULMER/Markus Ulmer

Jean-Marie Pfaff (l.), hier gemeinsam mit Lothar Matthäus

Dreimal wurde Jean-Marie Pfaff mit dem FC Bayern in den 1980er-Jahren Deutscher Meister, gilt beim deutschen Branchenprimus als Torwartlegende. Nun hat sich der Belgier kritisch zu der jüngsten Leistung seines Herzensvereins geäußert und fordert eine schnelle Verbesserung.

In seiner Kolumne in der "Abendzeitung München" formulierte Pfaff seine Enttäuschung über die 1:2-Schmach des FC Bayern bei Bayer Leverkusen am zurückliegenden Sonntag: "Da war kein Zug drin, keine Konsequenz vor dem Tor, irgendwie hatte man das Gefühl, die Mannschaft würde diese Aufgabe nur mal einfach so abspulen wollen", so der 69-Jährige, der von 1982 bis 1988 bei den Münchnern unter Vertrag stand und dabei 156 Bundesliga-Spiele absolvierte.

Die aktuelle Länderspielpause käme jetzt genau richtig, um die Sinne noch einmal neu zu schärfen und dann mit voller Konzentration in das absolute Schlagerspiel gegen den neuen Spitzenreiter Borussia Dortmund am 1. April zu starten.

"Diese Partie ist für den FC Bayern von elementarer Bedeutung. Da muss ein Sieg her", stellte der einstige Torhüter eine klare Forderung an den den deutschen Rekordmeister vor dem Duell mit dem BVB in eineinhalb Wochen.

FC Bayern zu Hause mit Super-Serie gegen den BVB

Pfaff zollte den Westfalen für ihre zuletzt gezeigten Leistungen großen Respekt: "Die Dortmunder spielen aktuell so konstant, das ist schon sehr beeindruckend. Im Kalenderjahr 2023 haben sie - mit Ausnahme der Partie beim FC Chelsea - noch kein Spiel verloren und bis auf eines alle gewonnen. Der 1. FC Köln hatte am Wochenende beim 1:6 keine Chance gegen die Borussia, die auch noch höher hätte gewinnen können."

Nach Ansicht des 64-fachen belgischen Nationalspielers benötigt der FC Bayern "eine absolute Topform, um diesen BVB zu besiegen".

Zumindest die jüngere Historie der Bayern-Heimspiele gegen die Schwarz-Gelben in der Bundesliga spricht eine eindeutige Sprache: Die letzten Resultate seit 2018 lauteten: 6:0, 5:0, 4:0, 4:2 und 3:1 für die Münchner.