Labbadia vor dem Aus? VfB-Sportdirektor äußert sich

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth (M.) äußerte sich zu Cheftrainer Bruno Labbadia (r.)

Nach dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga wurde beim VfB Stuttgart jüngst heiß über die weitere Zukunft von Cheftrainer Bruno Labbadia spekuliert. Nun hat sich Sportdirektor Fabian Wohlgemuth zu Wort gemeldet.

Laut eines "Sky"-Berichts soll auch intern die Unzufriedenheit mit dem Übungsleiter der Stuttgarter zuletzt immer größer geworden sein.

Der neue VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der so wie Cheftrainer Labbadia erst seit Dezember im Amt ist, äußerte dazu am "Sky"-Mikrofon seine klare Meinung: "In so einer Situation wird das Binnenverhältnis zwischen Trainer, Mannschaft und Staff natürlich nicht einfacher. Deshalb heißt es, daran mit noch mehr Intensität zu arbeiten."

Grundsätzlich erklärte der 43-Jährige, dass Bruno Labbadia als Übungsleiter bei den Schwaben auch nach nur einem Sieg aus zehn Bundesliga-Spielen weiter fest im Sattel sitze: "Der Trainer steht nicht zur Debatte", so Wohlgemuth.

Vielmehr sieht der VfB-Manager die einzelnen Spieler selbst in der Verantwortung und will die jüngsten Rückschläge mit der gebotenen Klarheit aufarbeiten: "Man muss schon auch mal den Finger heben und auf die Mannschaft zeigen. Wir analysieren, ohne die aktuelle Empörung der Öffentlichkeit mitzunehmen und die eigenen Emotionalität zu stark wirken zu lassen.

VfB Stuttgart als nächstes bei den Eisernen gefordert

Die 0:1-Pleite gegen den VfL Wolfsburg vom letzten Wochenende bezeichnete Wohlgemuth dabei als neuen "Tiefpunkt". Seit diesem Partie rangiert Stuttgart in der Tabelle auch auf dem 18. und letzten Tabellenplatz, ist mit nur zwei Punkten Rückstand auf den 15. TSG Hoffenheim aber nach wie vor voll im Geschäft.

"Wir haben der Mannschaft sehr deutlich den Spiegel vorgehalten und gesagt, in welcher Verantwortung sie stehen und was sie besser machen können"; ergänzte Wohlgemuth, der von den VfB-Profis in den kommenden Wochen unter anderem wieder "mehr Entschlossenheit und mehr Gier in den Zweikämpfen sehen" will.

Nach der Länderspielpause geht es für den VfB Stuttgart in der Bundesliga mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Union Berlin weiter.