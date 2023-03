Ex-Flirt des FC Bayern ebenfalls DFB-Überraschungskandidat

IMAGO/Klaus Rainer Krieger

Arne Maier (r.) stand auch schon auf dem Zettel des FC Bayern

Nach einigen unerwarteten Nominierungen für die Länderspiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Peru und Belgien hat Bundestrainer Hansi Flick angeblich schon die nächsten Überraschungen in petto - darunter einen Spieler, den er einst schon gerne zum FC Bayern geholt hätte.

Kein Thomas Müller, kein Ilkay Gündogan, kein Leroy Sané, kein Niklas Süle, dafür aber Kevin Schade, Marius Wolf, Mergim Berisha oder Josha Vagnoman: Der erste Kader der deutschen Nationalmannschaft im Jahr 2023 hielt die eine oder andere Überraschung bereit.

Auf dem Weg zur Heim-EM 2024 will Hansi Flick jungen und unverbrauchten Spielern eine Chance im DFB-Team geben. Diesen wolle er "Raum zu geben, sich zu zeigen", erklärte der Bundestrainer. "Wir müssen die Balance finden zwischen Stabilität und dem ein oder anderen neuen Gesicht."

Glaubt man "Sport Bild", hat Flick noch weitere bislang eher unbekannte Akteure im Blick, die in naher Zukunft ihr DFB-Debüt geben könnten. Einerseits soll der 58-Jährige bereits in Kontakt zu Vitaly Janelt stehen. Der 24-Jährige ist Teamkollege von Schade beim FC Brentford und zeigt seit Längerem gute Leistungen in der englischen Premier League.

Ex-Flirt des FC Bayern weiter im Visier von Hansi Flick?

Zudem habe Flick auch Arne Maier vom FC Augsburg auf dem Zettel, heißt es. Den 24 Jahre alten U21-Europameister von 2021 wollte er während seiner Zeit beim FC Bayern angeblich schon nach München lotsen. Sein Spielstil soll dem Bundestrainer sehr zusagen.

Maier war im vergangenen Sommer für fünf Millionen Euro von Hertha BSC nach Augsburg gewechselt. Unter Trainer Enrico Maaßen gehört er dort zum Stammpersonal. 23 Pflichtspiele (vier Tore) stehen 2022/2023 in seiner Statistik.

"Arne verteidigt und gewinnt zweite Bälle, Themen, mit denen er sich immer rumgeplagt hat. Er hat in allen Bereichen einen Step gemacht, ein guter Fußballer war er schon immer", würdigte Maaßen zuletzt Maiers starke Entwicklung.