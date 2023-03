"Macht das überragend": Köln-Legende schwärmt von Baumgart

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Steffen Baumgart blieb mit dem 1. FC Köln zuletzt fünfmal in Folge sieglos

Insgesamt sieben Jahre stand Christoph Daum als Cheftrainer beim 1. FC Köln an der Seitenlinie. Die Verbindung zum Klub aus der Domstadt ist daher immer noch groß. In einem Interview hat sich der 69-Jährige nun zur Entwicklung des Bundesligisten geäußert.

Zwei Amtszeiten hat Christoph Daum beim 1. FC Köln hinter sich. Zwischen 1986 und 1990 sowie in den Jahren 2006 bis 2009 war die Trainer-Legende für die Mannschaft der Rheinländer verantwortlich. Sein größter Erfolg mit den Geißböcken war der Einzug ins Halbfinale des UEFA-Pokals 1989/90, wo man gegen Juventus Turin ausschied.

Von magischen Nächten auf der europäischen Bühne sind die Kölner derzeit wieder weit entfernt. Der Bundesligist scheiterte bereits in der Gruppenphase der Conference League und droht nach fünf sieglosen Spielen in Folge in den Abstiegskampf der Bundesliga abzurutschen.

Dennoch ist Daum von der Entwicklung, die die Mannschaft unter Trainer Steffen Baumgart genommen hat, begeistert. "Was Steffen Baumgart mit seinem Vollgas-Fußball bewegt, ist sensationell. Er hat große Erfolge. Das Spiel ist sehr laufintensiv und erfordert höchste Konzentration", sagte der 69-Jährige gegenüber der "Sport Bild".

1. FC Köln: Christoph Daum übt Kritik an Klub-Bossen

An der derzeitigen Misere des FC habe der ehemalige Profi von Union Berlin und Hansa Rostock keinerlei Schuld ergänzte Daum. Viel mehr müsse ein Umdenken in der Führungsebene der Domstädter stattfinden.

"Die Herren in den Führungsgremien müssen verstehen: Durch Verkäufe ist noch keine Mannschaft besser geworden. Und Steffen kann auf Dauer nicht alles auffangen", kritisierte der 425-fache Bundesliga-Trainer, der auch bei Eintracht Frankfurt und den VfB Stuttgart das Zepter schwang. Sorgen um seinen Herzensklub mache er sich aber dennoch nicht.

"Baumgart macht das überragend. Der FC wird sich wieder fangen und dann auch eine andere Balance innerhalb der Mannschaft haben", glaubt Daum, der befürchtet, dass die Entwicklung des Vereins darunter leide, dass "der FC nicht auf Rosen gebettet ist und er keine fertigen Spieler verpflichten kann".