FC Bayern schwenkt wohl auf neue Transfer-Strategie um

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Neue Transfer-Strategie bei Oliver Kahn und dem FC Bayern?

Nach Investitionen von fast 150 Millionen Euro im letzten Sommer wird der FC Bayern in der kommenden Transferperiode offenbar deutlich kleinere Brötchen backen.

Wie "Sky" unter Berufung auf eigene Informationen vermeldet, sei vor der kommenden Saison nicht mit einer erneuten Transfer-Offensive des deutschen Rekordmeisters zu rechnen. Der Fokus beim FC Bayern liege stattdessen auf Kontinuität und Entwicklung, heißt es.

Zudem seien die Verantwortlichen um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestrebt, den ohnehin schon brisanten Konkurrenzkampf nicht mit weiteren Star-Einkäufen noch mehr anzufachen.

In den letzten Wochen hatte es im Team von Trainer Julian Nagelsmann vor allem in der Offensive immer wieder personelle Härtefälle gegeben. Serge Gnabry oder Leroy Sané müssen genauso um ihre Einsatzzeit kämpfen wie Sommer-Neuzugang Sadio Mané oder Kingsley Coman. Sogar Thomas Müller ist nicht mehr ohne Wenn und Aber und in jedem Spiel gesetzt.

Kahn hatte das Hauen und Stechen um die Stammplätze gegenüber "Bild" als "gewollt und wichtig" bezeichnet. "Jeder haut sich rein, will es dem Trainer so schwer wie möglich machen. Nur aus so einer Atmosphäre entstehen Top-Leistungen", so der frühere Torwart-Titan.

Noch keine Sommer-Transfers beim FC Bayern perfekt

Der FC Bayern hatte vor der laufenden Spielzeit unter anderem Matthijs de Ligt für 67 Millionen Euro von Juventus Turin sowie Mané für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool verpflichtet.

Feststehende Transfers zur Saison 2023/2024 gibt es bislang nicht. Sehr wahrscheinlich wechselt Konrad Laimer von RB Leipzig ablösefrei nach München.

Zudem gibt es Spekulationen um Harry Kane von Tottenham Hotspur sowie Victor Osimhen von der SSC Neapel. Beide dürften aufgrund ihrer Ablösesummen im dreistelligen Millionen-Bereich aber kein ernsthaftes Thema beim FC Bayern sein.

Völlig offen ist die Zukunft von Leihspieler Joao Cancelo. Der portugiesische Außenverteidiger könnte per Kaufoption für 70 Millionen Euro von Manchester City verpflichtet werden. Bislang rechtfertigen seine Leistungen diesen Preis jedoch nicht.