Lichtet sich das Schalker Lazarett? Asamoah gibt Update

IMAGO/Christopher Neundorf

Gerald Asamoah (r.) hofft auf die baldige Rückkehr einiger Spieler des FC Schalke 04

Vor der Länderspielpause kämpfte der FC Schalke 04 mit großen Personalproblemen. Beim 1:1 gegen den FC Augsburg fehlten den Knappen gleich mehrere etablierte Stammkräfte. Der Schalker Teammanager Gerald Asamoah hat nun verraten, wie es um den Gesundheitszustand der Spieler steht.

Durch einen Elfmeter kurz vor Schlusspfiff retteten die Gelsenkirchener einen Punkt beim Bundesliga-Auswärtsspiel in Augsburg. Dass der FC Schalke 04 überhaupt einen Zähler bei den Fuggerstädtern holen konnte, war aufgrund der vielen Ausfälle im Vorfeld der Partie nicht unbedingt vorherzusehen. Bereits in den Wochen zuvor kämpfte die Mannschaft von Thomas Reis mit großen Personalproblemen.

Aus der umkämpften Partie in Augsburg sind die Schalker zudem mit weiteren Sorgen herausgegangen. "Moritz Jenz hat leichte muskuläre Probleme. Wir haben durch die Länderspielpause jetzt die Chance, ihn etwas herauszunehmen", erklärte Asamoah gegenüber der "WAZ" und fügte hinzu: "Bei Kenan Karaman wird es eine MRT-Untersuchung geben, damit wir auf Nummer sicher gehen können."

FC Schalke 04: "Der eine oder andere Spieler" könnte bald zurück sein

Beide Profis standen daher am Mittwoch nicht auf dem Trainingsplatz. Auch Cedric Brunner trug aus dem Duell am Samstag Blessuren davon, weshalb der ehemalige Bielefelder den Platz frühzeitig verlassen musste. Asamoah berichtete, dass der Rechtsverteidiger "ein bisschen was am Kopf spüre" und deshalb ebenfalls gesondert trainiert.

Auch Dominick Drexler und Danny Latza konnten das Mannschaftstraining am Mittwoch nicht wie gewohnt absolvieren. Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in den Kader machte Asamoah dafür aber bei Winter-Neuzugang Tim Skarke, der die letzten fünf Partien verletzungsbedingt verpasste.

"Bei ihm müssen wir gucken, wie er sich fühlt. Wir steigern das Programm langsam. Vielleicht ist er im nächsten Bundesligaspiel gegen Bayer 04 Leverkusen eine Alternative", offenbarte der 44-Jährige und ergänzte, dass die "Pause uns jetzt natürlich entgegen kommt". Er hoffe, dass "in Kürze der eine oder andere angeschlagene Spieler zurückkommt".