Thomas Tuchel droht offenbar Absage von Top-Klub

IMAGO/Jerko Grubisic

Ex-BVB-Trainer Thomas Tuchel sucht einen neuen Verein

Antonio Conte droht bei Tottenham Hotspur die Entlassung. Thomas Tuchel wird seit Wochen mit einem Engagement beim Premier-League-Klub in Verbindung gebracht. Allerdings ist der ehemalige BVB-Coach wohl nicht die Wunschlösung der Spurs-Bosse.

"Meines Erachtens war Thomas Tuchel nie der Spitzenkandidat. Er ist offensichtlich ein Top-Trainer, wird aber von der Führungsriege der Spurs nicht als der richtige Kandidat angesehen", behauptete der Journalist Ben Jacobs gegenüber dem Portal "CaughtOffside".

Tuchel wartet nach seinem Aus beim FC Chelsea im vergangenen September auf eine neue Herausforderung. Doch statt dem früheren BVB-Coach sollen sich Luis Enrique sowie Mauricio Pochettino auf dem Radar von Tottenham befinden.

"Pochettino ist sehr offen für eine Rückkehr zu den Spurs", erklärte der Reporter. Zudem habe der Argentinier eine enge Beziehung zu Klub-Chef Daniel Levy.

Pochettino hatte Tottenham bereits von 2014 bis 2019 trainiert. Im vergangenen Sommer wurde der 51-Jährige bei Paris Saint-Germain entlassen.

Luis Enrique ist nach seinem Abschied als spanischer Nationaltrainer im Dezember 2022 ebenfalls vereinslos.

Antonio Conte bei Tottenham Hotspur angezählt

Conte steht noch bis zum Saisonende bei Tottenham unter Vertrag. Allerdings ist der Italiener beim Tabellenvierten der Premier League mittlerweile angezählt.

Nach dem jüngsten 3:3-Unentscheiden gegen Abstiegskandidat FC Southampton unterstellte Conte seinen eigenen Spielern "Selbstsucht". "Wir hatten elf Spieler auf dem Platz, ich sah elf eigensüchtige Spieler, ich habe Spieler gesehen, die sich nicht gegenseitig helfen wollen und mit Herz spielen", polterte der 53-Jährige.

"Warum ist das so? Sie sind es so gewohnt, sie wollen nicht unter Druck spielen, wollen keinen Stress haben." Deshalb habe Tottenham auch so lange keinen Titel gewonnen, wetterte Conte.